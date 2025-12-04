Eu Stem Observatory, De Luca (Deloitte): "Nostro osservatorio può essere strategico per l'Ue" – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Il nostro osservatorio arriva in un momento favorevole: la Commissione europea ha appena lanciato un piano strategico STEM con obiettivi molto ambiziosi per il 2030. In questo scenario, Deloitte può contribuire producendo dati, metriche e raccogliendo il sentiment delle aziende, portando queste istanze alle istituzioni per supportare la pianificazione strategica e il processo legislativo. L’evento di oggi, con la presentazione della terza edizione dell’Osservatorio STEM e il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile, è una best practice che valorizza il ruolo di Deloitte come catalizzatore. Abbiamo inoltre creato un centro dedicato alle relazioni istituzionali e alle politiche pubbliche per fornire informazioni solide a supporto dei decisori. L’incontro all’Europarlamento è un passaggio naturale per mettere a disposizione i dati dell’Osservatorio e contribuire alla definizione delle politiche future su istruzione e competenze" così Alessandro De Luca, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte, a margine dell'evento Eu Stem Observatory 2025 al Parlamento Europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev