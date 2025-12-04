Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Eu Stem Observatory, Pompei (Deloitte): "Non ci sono miglioramenti, serve collaborazione di tutti" – Il video

04 Dicembre 2025 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Ciò che emerge dal nostro Osservatorio è che non c'è un'inversione di tendenza, nel senso che il gap che abbiamo nelle discipline Stem è lo stesso che avevamo qualche anno fa. Quindi, purtroppo, non registriamo un miglioramento e questo è molto preoccupante. Se vogliamo recuperare come Europa il gap che oggi abbiamo nei confronti delle grandi potenze tecnologiche, quindi Stati Uniti e Cina, sicuramente quello delle discipline Stem è un elemento imprescindibile. E purtroppo non vediamo, appunto, segni di cambiamento. Serve un'inversione di tendenza" così l'ad di Deloitte Fabio Pompei, a margine dell'evento Eu Stem Observatory 2025 al Parlamento Europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese»

2.

La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe. «Ci sarà, a Palazzo Rosso, chi c’era prima lo metteva nel sottoscala» – Il video

3.

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode

4.

Cicalone va in Parlamento: «Dovete parlare ai giovani delle periferie usando la loro lingua». E sulla criminalità: «Risiede sempre nelle case popolari»

5.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video