Giornata disabilità, Mantovano: Massima attenzione del Governo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha partecipato all'evento di presentazione del nuovo Piano di Azione Nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, che si è tenuto nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. " Il secolo scorso e purtroppo anche questo primo quarto di ventunesimo secolo offrono esempi drammatici di cui non tutti sembriamo aver tratto lezione di che cosa accade quando si perde di vista questo fondamento. L'attenzione del governo su questi temi è massima, è stato illustrato immagino nei vari interventi che purtroppo non sono riuscito a seguire. Il lavoro del Ministro Locatelli è un lavoro condiviso dall'intero governo non soltanto in termini di informazione che lei costantemente rende in sede di Consiglio dei Ministri, ma anche di condivisione effettiva, sostanziale, non soltanto di ascolto. E ci sono stati tanti gesti significativi in questi tre anni che potrei elencare, ma impiegherei soltanto troppo tempo. Vorrei fare solo 2-3 esempi. Penso a quando nel G7, in occasione della Presidenza italiana lo scorso anno, per la prima volta in quel consesso sono stati portati i temi dell'inclusione e della disabilità. Penso ancora al decreto legislativo numero 62 dello scorso anno sul progetto di vita, frutto del lavoro delle famiglie e delle associazioni insieme col governo. Siamo impegnati su un altro fronte strategico finora rimasto colpevolmente ai margini, ossia il riconoscimento e la valorizzazione della figura del caregiver.", ha detto Mantovano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev