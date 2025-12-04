Manovra, Boccia (Pd): "Fallimentare e incostituzionale perché rispolvera i Lep bocciati da Consulta" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "È una manovra fallimentare e anticostituzionale. Fallimentare perché il Paese non cresce, il Pil è piantato a zero, soprattutto i salari diminuiscono e il governo non riesce a ridistribuire risorse. Ed è anticostituzionale perché il governo Meloni, ignorando volutamente le scelte della Consulta, ha di nuovo inserito i livelli essenziali delle prestazioni in manovra" così il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, a margine della presentazione del rapporto di Sbilanciamoci sulla legge di bilancio in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev