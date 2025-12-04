Manovra, Magni (Avs): "Finanziaria povera, non riduce disuguaglianze ma le accentua" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Una manovra povera, che non riduce le disuguaglianze ma le amplia. Noi puntiamo sulle entrate: chi ha di più deve contribuire di più, con un contributo di solidarietà in linea con le proposte di Sbilanciamoci, Cgil, Greenpeace e Hoffmann. E poi: tagliare le spese militari, aumentare stipendi e salario minimo, recuperare l’inflazione, affrontare i problemi sociali, sanità e pensioni, e intervenire davvero sul clima. Questa è la nostra impostazione, l’alternativa alla maggioranza. E siamo convinti che le persone siano con noi" così il senatore di Avs Magni, a margine della presentazione del rapporto di Sbilanciamoci sulla legge di bilancio in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev