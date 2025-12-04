Mattarella accoglie la Fiamma Olimpica al Quirinale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 Il Presidente Mattarella ha accolto al Quirinale la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 6 dicembre la Fiamma toccherà 60 tappe lungo 12.000 km, attraverso 110 province e oltre 300 comuni. Un percorso che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev