Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella accoglie la Fiamma Olimpica al Quirinale – Il video

04 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 Il Presidente Mattarella ha accolto al Quirinale la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 6 dicembre la Fiamma toccherà 60 tappe lungo 12.000 km, attraverso 110 province e oltre 300 comuni. Un percorso che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese»

2.

La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe. «Ci sarà, a Palazzo Rosso, chi c’era prima lo metteva nel sottoscala» – Il video

3.

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode

4.

Cicalone va in Parlamento: «Dovete parlare ai giovani delle periferie usando la loro lingua». E sulla criminalità: «Risiede sempre nelle case popolari»

5.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video