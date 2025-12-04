Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia – Il video

04 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Il costo dell'energia è un tema cruciale, una questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea della Cna, parlando delle misure adottate dal governo per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese»

2.

La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe. «Ci sarà, a Palazzo Rosso, chi c’era prima lo metteva nel sottoscala» – Il video

3.

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode

4.

Cicalone va in Parlamento: «Dovete parlare ai giovani delle periferie usando la loro lingua». E sulla criminalità: «Risiede sempre nelle case popolari»

5.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video