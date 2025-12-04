Meloni: Lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell'energia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Il costo dell'energia è un tema cruciale, una questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sul quale stiamo lavorando per offrire soluzioni concrete". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea della Cna, parlando delle misure adottate dal governo per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev