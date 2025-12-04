Milano Cortina 2026, Malagò: "La Fiamma Olimpica è sacra, è un momento storico e romantico" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Sono cose che ti ripagano di tutto ciò che uno ha fatto, magari anche sacrificando qualcosa nella propria vita. Non c'è qualcosa di più sacro di portare la fiamma olimpica. È la dimostrazione concreta del fatto che ci stiamo avvicinando in modo prepotente, romantico, iconico e storico" così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, dopo aver consegnato la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev