Milano Cortina 2026, Paolini: "Portare la Fiamma Olimpica per me è stato un privilegio" – Il video

04 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c'e stata un po di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro. Per un atleta portare la torcia olimpica è un sogno" così Jasmine Paolini, portatrice della Fiamma Olimpica, dopo la consegna al Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

