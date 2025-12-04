Olimpiadi 2026, Stefani: Valori di sport da trasmettere anche in lavoro e politica – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 04 dicembre 2025 I valori dello sport sono dei valori che vanno trasmessi "non solo all'interno dell'ambito sportivo, ma anche nel mondo del lavoro e magari anche nel mondo della politica". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Alberto Stefani a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale all’aeroporto di Venezia, organizzata dal Gruppo Save, Official Supporter di Milano Cortina 2026. "Le Olimpiadi sono un evento straordinario, l'evento per eccellenza. L'aeroporto e le Olimpiadi condividono la capacità di creare relazioni internazionali, di saper dialogare ed è questo il valore aggiunto che deve avere anche il Veneto nei prossimi anni", ha concluso Stefani. MediaNordEst Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev