Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Olimpiadi 2026, Stefani: Valori di sport da trasmettere anche in lavoro e politica – Il video

04 Dicembre 2025 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Venezia, 04 dicembre 2025 I valori dello sport sono dei valori che vanno trasmessi "non solo all'interno dell'ambito sportivo, ma anche nel mondo del lavoro e magari anche nel mondo della politica". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Alberto Stefani a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale all’aeroporto di Venezia, organizzata dal Gruppo Save, Official Supporter di Milano Cortina 2026. "Le Olimpiadi sono un evento straordinario, l'evento per eccellenza. L'aeroporto e le Olimpiadi condividono la capacità di creare relazioni internazionali, di saper dialogare ed è questo il valore aggiunto che deve avere anche il Veneto nei prossimi anni", ha concluso Stefani. MediaNordEst Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese»

2.

La sindaca di Genova Salis silenzia tutti sulle polemiche del Presepe. «Ci sarà, a Palazzo Rosso, chi c’era prima lo metteva nel sottoscala» – Il video

3.

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode

4.

Cicalone va in Parlamento: «Dovete parlare ai giovani delle periferie usando la loro lingua». E sulla criminalità: «Risiede sempre nelle case popolari»

5.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video