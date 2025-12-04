Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Paolini: "Il Presidente Mattarella mi ha dato il suo in bocca al lupo" – Il video

04 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Mi ha fatto l'in bocca al lupo, ha voluto sapere i programmi e poi ci vedremo in futuro per la Coppa Davis e la BJK vinta. Mi sono ricordata che la prima volta in cui ho visto le Olimpiadi con mio papà era ad Atene 2004 e pensare di essere qui oggi è incredibile" così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, dopo aver consegnato la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

