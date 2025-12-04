Premio Tg Poste, Rovere (Poste): "Premiare i giovani talenti fa parte della nostra strategia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "Importante dare sempre spazio al talento, e questo è emerso chiaramente oggi. Tra i finalisti c’erano anche due ragazzi, ed è significativo che abbia vinto una ragazza. Ma ciò che davvero va sottolineato è l’entusiasmo: mille giovani aspiranti giornalisti che scelgono una carriera che non è solo un mestiere, ma una missione di grande responsabilità. Consegnare notizie, verificare le fonti, costruire un articolo significa assumersi un impegno etico verso i cittadini, che si formano un’opinione proprio attraverso ciò che leggono. A questi ragazzi l’etica non manca, e in più portano entusiasmo, originalità e la voglia di sperimentare nuovi linguaggi e strumenti. Alcuni finalisti hanno colpito proprio per il modo innovativo di raccontare, con forme espressive nuove, efficaci e immediate, capaci di parlare alle persone e di interpretare i linguaggi delle nuove generazioni. Questo ci ha stupito molto positivamente" così la presidente di Poste Italiane Silvia Rovere, a margine della cerimonia di consegna del premio Tg Poste a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev