Parla Putin: «Una soluzione per l’Ucraina? Difficile. Kiev si ritiri dal Donbass»

04 Dicembre 2025 - 08:02 Alessandro D’Amato
Il presidente russo: con gli Usa discussi i punti del piano di Trump

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì 4 dicembre che il suo incontro con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner è stato «molto utile». E che si è basato sulle proposte discusse con il presidente Donald Trump in Alaska. Lo ha riportato l’agenzia di stampa statale RIA. Secondo Putin «è troppo presto» per parlare, ma il meeting era necessario. Putin ha detto che il vertice è durato molto perché ha dovuto esaminare ogni punto del piano di pace con l’Ucraina proposto dagli Usa. Ha anche detto che su alcuni punti la Russia non è d’accordo. E che trovare una soluzione per la crisi in Ucraina è complicato.

Gli Stati Uniti hanno diviso i 27 punti del piano di Trump in quattro macroaree da discutere separatamente, ha fatto sapere il presidente russo. Senza addentrarsi in dettagli sulle trattative. Ma Putin ha anche aggiunto che il Donbass diventerà russo, «o con i militari o in altri modi». E ha invitato le truppe ucraine a ritirarsi dai territori, che altrimenti «saranno presi dall’esercito».

