Milano Cortina 2026, Mattarella: "Sarà grande impegno italiano, offriremo accoglienza e amicizia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "La condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. I Giochi porteranno atleti e squadre anche a Bormio, Livigno, Anterselva, Pedrazzo, Tèsero. A sua volta, sarà l’Arena di Verona sede dell’inaugurazione delle Paralimpiadi. Milano e Cortina saranno capofila di un grande impegno italiano. Offriremo come sempre, accoglienza, partecipazione popolare, amicizia a chiunque sarà con noi, e questo contribuirà ai giorni di queste manifestazioni di carattere globale" così il Presidente Mattarella intervenendo alla cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev