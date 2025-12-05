Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Milano Cortina 2026, Mattarella: "Sarà grande impegno italiano, offriremo accoglienza e amicizia" – Il video

05 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "La condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. I Giochi porteranno atleti e squadre anche a Bormio, Livigno, Anterselva, Pedrazzo, Tèsero. A sua volta, sarà l’Arena di Verona sede dell’inaugurazione delle Paralimpiadi. Milano e Cortina saranno capofila di un grande impegno italiano. Offriremo come sempre, accoglienza, partecipazione popolare, amicizia a chiunque sarà con noi, e questo contribuirà ai giorni di queste manifestazioni di carattere globale" così il Presidente Mattarella intervenendo alla cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

2.

Anche Prodi scarica Francesca Albanese, il pressing per toglierle la cittadinanza di Bologna: «Perseverare è diabolico…»

3.

La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito»

4.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video

5.

Via libera unanime alla legge che riduce o azzera Imu e Tari per gli italiani all’estero. Ricciardi (Pd): «Un incentivo al recupero dei borghi» – Il video