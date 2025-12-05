Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
Milano-Cortina, Mattarella: Tregua olimpica fermi le barbarie, pace nel Dna dei Giochi – Il video

05 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata. Ci auguriamo che sia davvero possibile. Perchè la pace è scritta nel Dna olimpico, le guerre si fermavano per i Giochi". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. "Anzi, speriamo di più: che i due mesi che ci separano dall'addio dei giochi possano recare distensione e dialogo. Fermare aggressioni e barbarie. Spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte, devastazione", ha aggiunto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

