Prezzi delle case in vendita fuori controllo anche a Firenze: monolocale di 12mq senza finestre a 130mila euro. I comitati: «Come può avere l’abitabilità?»

05 Dicembre 2025 - 17:05 Gianluca Brambilla
Gli attivisti di Salviamo Firenze denunciano il caso alla polizia municipale: «La città è fuori controllo»

Un monolocale da «circa» 12 metri quadri, senza finestre, messo in vendita a 130mila euro. Sta facendo discutere l’annuncio pubblicato dall’agenzia immobiliare Tecnocasa nel centro di Firenze. «Stanza singola con cucina elettrica e bagno», si legge nell’annuncio pubblicato online. Nelle immagini, invece, si vedono un letto singolo, un tavolino con una sedia, uno sgabello, un cassone e due porte: quella d’ingresso e quella del bagno. «La città è fuori controllo. Oltre il prezzo folle, emergono varie domande: come può avere l’abitabilità?», denuncia Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze.

I requisiti minimi di abitabilità a Firenze

«Nell’annuncio – fa notare Torelli al Corriere – è messo in grande rilievo che il monolocale ha il Cin (Codice identificativo nazionale) per gli affitti turistici. Ricordo che il Comune di Firenze, approvando il regolamento sugli affitti turistici e annunciando una task force, aveva sancito degli standard e che il Cin non poteva essere ceduto. Ma la task force è attiva? Ovviamente trasmettiamo questo annuncio al Comando di Polizia Municipale». Il riferimento è al regolamento sugli affitti brevi voluto dalla sindaca Sara Funaro, in base al quale non può essere riconosciuta l’abitabilità con meno di 28 metri quadri a persona e 10 metri supplementari per ogni persona in più.

Gli altri monolocali a prezzi folli

L’annuncio immobiliare del monolocale nel centro storico di Firenze ha riacceso i riflettori sul tema del diritto alla casa ed è divenuto emblematico dei prezzi fuori controllo delle abitazioni in diverse città italiane. In via dei Cerchi, sempre a Firenze, c’è un altro monolocale in vendita a cifre che fanno strabuzzare gli occhi: 115mila euro per un appartamento di 9 metri quadrati. In zona piazza Beccaria, ricostruisce il Corriere, c’è un appartamento di 20 metri quadrati in vendita a 115mila euro, ma in un seminterrato, con luce radente marciapiede.

