Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
ECONOMIA & LAVORODiscoveryLavoro e impresaNetflixUSA

Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 82,7 miliardi. Cosa prevede la più grande operazione di sempre del settore

05 Dicembre 2025 - 14:19 Cecilia Dardana
embed
netflix abbonamento italia prezzo
netflix abbonamento italia prezzo
L’accordo, presentato in una nota congiunta, prevede che Netflix rilevi non soltanto gli storici studi di produzione di Warner Bros., ma anche il marchio HBO, HBO Max e l’intero catalogo di film e serie

Il settore dell’intrattenimento cambia pelle in quello che viene già definito il più grande accordo mai avvenuto nell’industria audiovisiva. Netflix ha annunciato di aver raggiunto un’intesa definitiva per acquisire Warner Bros. da Warner Bros. Discovery (WBD), in un’operazione dal valore di 82,7 miliardi di dollari (72 miliardi di equity). Un matrimonio che unisce il gigante globale dello streaming con uno dei più antichi e influenti studi cinematografici del mondo, segnando una trasformazione epocale nel panorama dei media. Secondo indiscrezioni, Donald Trump avrebbe preferito che Warner Bros fosse acquistata da Paramount Skydance, il gigante guidato da David Ellison, il figlio di Larry Ellison, alleato del presidente. Il Dipartimento di Giustizia si starebbe preparando a «lanciare un’ampia indagine sul presunto monopolio di Netflix sul mercato dello streaming» nel caso in cui Warner Bros Discovery accettasse la sua offerta, hanno riferito alcune fonti ai media americani.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo, presentato in una nota congiunta, prevede che Netflix rilevi non soltanto gli storici studi di produzione di Warner Bros., ma anche il marchio HBO, HBO Max e l’intero catalogo di film e serie, dagli Oscar del passato ai fenomeni mondiali come Il Trono di Spade, Harry Potter, Friends, I Soprano, The Big Bang Theory, Il Mago di Oz e l’universo DC. Tutto destinato a confluire nella piattaforma che ha rivoluzionato il modo di guardare contenuti in streaming, con titoli come Stranger Things, La Casa di Carta, Bridgerton e Squid Game. Il valore della transazione è fissato a 27,75 dollari per azione WBD, pagati in contanti e azioni Netflix, con un “collar” a protezione delle oscillazioni di mercato. La chiusura è prevista dopo la già programmata separazione di Discovery Global, che diventerà una società autonoma nel terzo trimestre del 2026.

Le conseguenze per Hollywood (e per noi)

L’operazione consolida ulteriormente la corsa alla verticalizzazione del settore, dove i colossi cercano di unire produzione, distribuzione e piattaforme proprietarie per resistere alla frammentazione del mercato. Se approvata dai regolatori, la fusione potrebbe avere profonde conseguenze: dal riassetto dei diritti su franchise miliardari alla possibile migrazione di cataloghi e titoli esclusivi verso Netflix, con effetti immediati sulla concorrenza e sull’offerta disponibile per gli spettatori. La domanda che aleggia è una sola: siamo davanti al nuovo super-polo globale dell’intrattenimento? L’impressione è che la risposta possa presto arrivare dagli stessi consumatori, che si troveranno di fronte a un catalogo senza precedenti per vastità e impatto culturale.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Scoperta a cena fuori mentre era in malattia, multa al Comune che ha licenziato la dipendente: colpa del video finito nella chat con la sindaca

2.

Tassato da Meloni, battuto dall’inflazione, illiquido: perché l’oro è più una trappola che un rifugio?

3.

Alberto Genovese incassa quasi 90 milioni, il maxi-assegno in carcere per l’imprenditore dalla cessione di Prima Assicurazioni

4.

A Ikea si sciopera: «Stop di tutti i lavoratori il 5 dicembre». La società: «Abbiamo sempre cercato il confronto»

5.

L’oro di Bankitalia, cambia l’emendamento: diventa interpretativo. Ma rimane il caos, la Bce: «Non è chiaro, riconsiderate la norma»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Le serie tv in uscita a dicembre 2025. Nuove puntate di Stranger Things, ma anche Intervista col vampiro, Ficarra e Picone ed Emily in Paris

Di Gabriele Fazio
netflix yara gambirasio massimo bossetti
ATTUALITÀ

Multa da 40mila euro alla serie tv su Yara: «Usate intercettazioni dei genitori non finite a processo»

Di Alba Romano
terrazza sentimento alberto genovese
CULTURA & SPETTACOLO

“Terrazza Sentimento” su Netflix: così la perdizione di Alberto Genovese diventa una docu-serie

Di Alba Romano
netflix boots
CULTURA & SPETTACOLO

Il Pentagono attacca Netflix: «La serie tv Boots è spazzatura woke»

Di Ugo Milano