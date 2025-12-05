Netflix acquisisce Warner Bros Discovery per 82,7 miliardi. Cosa prevede la più grande operazione di sempre del settore

L’accordo, presentato in una nota congiunta, prevede che Netflix rilevi non soltanto gli storici studi di produzione di Warner Bros., ma anche il marchio HBO, HBO Max e l’intero catalogo di film e serie

Il settore dell’intrattenimento cambia pelle in quello che viene già definito il più grande accordo mai avvenuto nell’industria audiovisiva. Netflix ha annunciato di aver raggiunto un’intesa definitiva per acquisire Warner Bros. da Warner Bros. Discovery (WBD), in un’operazione dal valore di 82,7 miliardi di dollari (72 miliardi di equity). Un matrimonio che unisce il gigante globale dello streaming con uno dei più antichi e influenti studi cinematografici del mondo, segnando una trasformazione epocale nel panorama dei media. Secondo indiscrezioni, Donald Trump avrebbe preferito che Warner Bros fosse acquistata da Paramount Skydance, il gigante guidato da David Ellison, il figlio di Larry Ellison, alleato del presidente. Il Dipartimento di Giustizia si starebbe preparando a «lanciare un’ampia indagine sul presunto monopolio di Netflix sul mercato dello streaming» nel caso in cui Warner Bros Discovery accettasse la sua offerta, hanno riferito alcune fonti ai media americani.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo, presentato in una nota congiunta, prevede che Netflix rilevi non soltanto gli storici studi di produzione di Warner Bros., ma anche il marchio HBO, HBO Max e l’intero catalogo di film e serie, dagli Oscar del passato ai fenomeni mondiali come Il Trono di Spade, Harry Potter, Friends, I Soprano, The Big Bang Theory, Il Mago di Oz e l’universo DC. Tutto destinato a confluire nella piattaforma che ha rivoluzionato il modo di guardare contenuti in streaming, con titoli come Stranger Things, La Casa di Carta, Bridgerton e Squid Game. Il valore della transazione è fissato a 27,75 dollari per azione WBD, pagati in contanti e azioni Netflix, con un “collar” a protezione delle oscillazioni di mercato. La chiusura è prevista dopo la già programmata separazione di Discovery Global, che diventerà una società autonoma nel terzo trimestre del 2026.

Le conseguenze per Hollywood (e per noi)

L’operazione consolida ulteriormente la corsa alla verticalizzazione del settore, dove i colossi cercano di unire produzione, distribuzione e piattaforme proprietarie per resistere alla frammentazione del mercato. Se approvata dai regolatori, la fusione potrebbe avere profonde conseguenze: dal riassetto dei diritti su franchise miliardari alla possibile migrazione di cataloghi e titoli esclusivi verso Netflix, con effetti immediati sulla concorrenza e sull’offerta disponibile per gli spettatori. La domanda che aleggia è una sola: siamo davanti al nuovo super-polo globale dell’intrattenimento? L’impressione è che la risposta possa presto arrivare dagli stessi consumatori, che si troveranno di fronte a un catalogo senza precedenti per vastità e impatto culturale.