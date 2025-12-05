Niente più Friends e The big bang theory su Netflix, addio definitivo a dicembre. Spiazzati i fan anche in Italia: le minacce sugli abbonamenti

Sono diversi i Paesi in cui non sarà più possibile rivedere per l'ennesima volta le puntate delle due sitcom immortali. Oltra all'Italia, ci sono anche la Svizzera, il Regno Unito, la Germania e il Sud Africa

È difficile trovare altre serie tv con una fanbase così affezionata come per i casi di Friends e The Big Bang Theory. Si capisce quindi perché i fan sono sul piede di guerra con Netflix, visto che dal 30 dicembre 2025 le due sitcom non saranno più disponibili sulla piattaforma. Come riferiscono diversi media tra cui il Guardian, la rimozione è dovuta alla scadenza dei diritti di licenza. Oltre all’Italia, anche Svizzera, Regno Unito, Germania e Sud Africa dovranno dire addio alle serie dopo circa un decennio. E poco importa se siano state viste e riviste dall’inizio alla fine un numero indefinito di volte: sui social non manca chi minaccia di non rinnovare l’abbonamento se non potrà più riguardare l’eterna storia di Rachel e Joey o le battute caustiche di Sheldon.

L’ira social: «Cancello Netflix, che faccio per rilassarmi?»

L’ira dei fan non si è fatta attendere. «Sono infuriato», «Cancello Netflix», «Che c… faccio per rilassarmi?», «È stato lo show (Friends) che mi ha aiutato a dormire sin da quando ero bambino», si legge tra i commenti su social media. Secondo l’Independent, Friends è la serie più rivista di Netflix. L’ultimo episodio è andato in onda 21 anni fa e, nonostante il cambio di generazioni e di gusti, le vicende del gruppo di sei amici a Manhattan – Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani interpretati da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, il compianto Matthew Perry e Matt LeBlanc – tengono ancora incollati al video milioni di spettatori.