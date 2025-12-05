Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump accende l'albero di Natale a Washington: Stiamo lavorando per la pace – Il video

05 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 "Abbiamo un Paese fantastico. Voglio porgere i miei più alti rispetti ai due membri della Guardia Nazionale attaccati a Washington. Andrew sta migliorando, ma Sarah sfortunatamente ci sta guardando dal cielo. Ho conosciuto i genitori di Andrew e hanno spirito e amano così tanto il nostro Paese. Come nazione, abbiamo molto di cui essere grati in queste festività natalizie. Il nostro confine è sicuro. Il nostro spirito è ristorato. Il confine è il più sicuro che abbiamo mai avuto nella storia del nostro Paese. In sette mesi nessuno è entrato illegalmente nel nostro Paese. Nessuno. Nemmeno uno. La nostra economia è fiorente. L’inflazione si è fermata. La nostra nazione è forte. L’America è tornata più grande e migliore che mai. Stiamo promuovendo la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo guerre a livelli mai visti. Otto guerre, e stiamo lavorando a quella tra Russia e Ucraina. E penso arriveremo alla pace", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump durante il suo discorso in occasione dell'accensione dell'albero di Natale a Washington. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

2.

Anche Prodi scarica Francesca Albanese, il pressing per toglierle la cittadinanza di Bologna: «Perseverare è diabolico…»

3.

La «toga rossa» Silvia Albano ad Atreju: «Non mi aspettavo l’invito»

4.

Salvini fa i complimenti a Boschi per il suo tailleur verde (che ricorda il vessillo leghista). Il sorriso imbarazzato della deputata – Video

5.

Via libera unanime alla legge che riduce o azzera Imu e Tari per gli italiani all’estero. Ricciardi (Pd): «Un incentivo al recupero dei borghi» – Il video