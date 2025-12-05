Stangata dell’Ue a X, multa di 120 milioni al social di Musk: «Non rispetta gli obblighi di trasparenza». Quali violazioni vengono contestate

Si tratta della prima sanzione ufficiale di non conformità adottata ai sensi del Digital Services Act, che mira a mettere regole chiare

La Commissione europea ha annunciato una multa da 120 milioni di euro contro X, la piattaforma di Elon Musk, per violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act. Si tratta della prima sanzione ufficiale emessa nell’ambito del nuovo regolamento europeo, concepito per ristabilire regole chiare nello spazio digitale e contrastare quella che Bruxelles definisce da anni una sorta di «far West online».

Le violazioni contestate

Secondo l’esecutivo Ue, X avrebbe adottato un sistema di presentazione della spunta blu tale da indurre in errore gli utenti, rendendo poco chiara la distinzione tra account verificati per identità e profili che semplicemente pagano per ottenere il badge. A questo si aggiunge la carenza di trasparenza nell’archivio pubblicitario, che non fornirebbe informazioni sufficienti sulle inserzioni presenti sulla piattaforma, rendendo più difficile valutarne origine, targeting e diffusione. Un altro elemento contestato riguarda l’accesso ai dati pubblici da parte dei ricercatori: X, nonostante gli obblighi introdotti dal Dsa, non avrebbe garantito un sistema adeguato per consentire agli studiosi di analizzare fenomeni come la disinformazione, la viralità dei contenuti e l’impatto dell’algoritmo sulle conversazioni online.

L’altra indagine in corso

La multa arriva mentre è ancora in corso un’indagine separata su possibili violazioni legate alla diffusione di contenuti illegali. La Commissione intende verificare se la piattaforma abbia adottato procedure sufficientemente efficaci per limitare la circolazione di materiale proibito e per reagire in modo tempestivo alle segnalazioni degli utenti e delle autorità. L’azione contro X rappresenta un passaggio rilevante: il Digital Services Act ha introdotto per la prima volta un regime di obblighi stringenti per le piattaforme di dimensioni molto grandi e Bruxelles intende dimostrare di essere pronta a farli rispettare.