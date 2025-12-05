Ultime notizie Delitto di GarlascoFamiglia nel boscoNicola PietrangeliScuolaVladimir Putin
X Factor 2025, vince Rob del team di Paola Iezzi: chi è l’underdog siciliana e chi ha battuto in finale

05 Dicembre 2025 - 00:12 Gabriele Fazio
La cantante, al secolo Roberta Scandurra, ha 20 anni e arriva dalla provincia di Catania. Com'è stato il suo percorso nel talent di Sky

È Rob, della squadra di Paola Iezzi, la vincitrice dell’edizione 2025 di X Factor, pronostici rispettati per la 20enne studentessa di Trecastagni (Catania), all’anagrafe Roberta Scandurra. Battuti in finale eroCaddeo (team Achille Lauro), che si aggiudica così la seconda posizione, ma soprattutto i due concorrenti considerati i più preparati per il mercato discografico, quindi favoriti assoluti fin dalle fasi di selezione: Delia (terza) e PierC (quarto). Effettivamente sostanziale lo spessore tra loro e Rob, che però è riuscita a conquistarsi le simpatie del pubblico a casa durante le sette settimane di percorso del format. Giorgia ha già annunciato l’inizio delle selezioni per la prossima stagione dello show targato Sky.

Il percorso dentro X Factor di Rob

Attitudine pop/punk, voce acerba ma che è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, rimasti stregati dal suo percorso in cui è passata da Call Me di Blondie a Heads Will Roll degli Yeah Yeah Yeahs, è stata poi la volta di You Oughta Know di Alanis Morissette per poi passare a Ti sento dei Matia Bazar, poi What’s Up? delle 4 Non Blondes, Bring Me to Life degli Evanescence, Un’emozione da poco di Anna Oxa e infine guadagnandosi la finale senza passare dal ballottaggio con Decode dei Paramore. In finale invece ha scelto di cantare Città vuota di Mina e, naturalmente, il suo inedito dal titolo Cento ragazze.

