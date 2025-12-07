Cenoni e influenze invernali, la ricetta di Matteo Bassetti: «Ecco cosa mangiare e quando per vivere meglio» – Il video

L’infettivologo, in uno dei suoi video social, fornisce un metodo per aiutare al massimo la flora intestinale ad affrontale i ritmi e il clima invernali

Il segreto per vivere meglio d’inverno è mangiare presto una cena leggera. E soprattutto andare a letto solo una volta che la digestione è finita. Lo ha spiegato l’infettivologo Matteo Bassetti nel suo nuovo video lanciato sui social. «Durante la notte il microbiota non deve continuare a lavorare, perché questo lavorare può fargli male», ha detto dal tavolo del suo salotto. «Un microbiota che si conserva meglio vuol dire vivere meglio».

L’importanza del microbiota e come proteggerlo

Il segreto di tutto è, appunto, il microbiota. Ma di che cosa si tratta? «È l’insieme di quei miliardi di batteri e di funghi che stanno nell’intestino», spiega Bassetti. «Da loro dipendono un sacco di funzioni: il sistema immunitario con i nostri anticorpi per difenderci nei confronti delle infezioni, ma anche tante altre funzioni. Addirittura cerebrali». Quindi digerire bene e non sovraccaricare il microbiota è fondamentale per conservare alto il livello di difese da malattie esterne.

Quando mangiare cena: i consigli di Bassetti

Per mettere a suo agio il microbiota, un aiuto che gli si può dare è legato all’orario in cui si mangia cena. «Se siete abituati a mangiare alla spagnola durante l’estate e durante l’autunno, tipo alle 22… Ecco, dobbiamo mangiare tra le 18.30 e le 20, 20.30 al massimo. Così passano almeno tre ore da quando abbiamo finito di mangiare a quando andiamo a dormire», sostiene Matteo Bassetti. «E bisogna andare a dormire che la digestione è già finita, in modo tale che durante la notte non continui a lavorare e questo lavorare durante la notte può far male proprio al nostro microbiota». Poi aggiunge «Evitate soprattutto alla sera di mangiare pesante», in modo tale da non alterare l’equilibrio della flora batterica e a contenere la glicemia post-pasto.