Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
ESTERIGiapponeTerremotiTsunamiVideo

Il momento della scossa in una casa e le auto che tremano: le immagini dai social del terremoto in Giappone – Il video

08 Dicembre 2025 - 18:58 Giulia Norvegno
embed

Sui social si moltiplicano i video dei momenti in cui è stato avvertito il terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone. Le immagini raccontano l’istante in cui per esempio in una casa il lampadario ha iniziato a oscillare in modo spaventoso. E non mancano le scene di auto che tremano e oggetti che cadono dagli scaffali dei supermercati

Il terremoto di magnitudo 7.6 ha prodotto un allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. Il sisma si è verificato vicino alla città costiera di Aomori, capoluogo della prefettura omonima dell’isola di Honshu.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Russia ordina di cancellare un sito italiano perché mostra ciò che Mosca vuole nascondere

2.

Meloni sente Zelensky: «Sarà a Roma tra pochi giorni». Trump jr. spaventa Kiev: «Pace in Ucraina? Mio padre è pronto a tirarsi indietro»

3.

L’Ue risponde a Trump e Musk: «Le nostre leggi le decidiamo noi». Addio Usa alla Nato? «Stiamo rafforzando le capacità militari»

4.

Ruba l’uovo Fabergé di James Bond e scappa, il ladro viene costretto a evacuarlo: «Ci sono voluti sei giorni»

5.

Iran, la maratona delle donne senza velo fa impazzire gli Ayatollah: «Indecente». Scattano gli arresti – I video