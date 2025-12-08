Il momento della scossa in una casa e le auto che tremano: le immagini dai social del terremoto in Giappone – Il video

Sui social si moltiplicano i video dei momenti in cui è stato avvertito il terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone. Le immagini raccontano l’istante in cui per esempio in una casa il lampadario ha iniziato a oscillare in modo spaventoso. E non mancano le scene di auto che tremano e oggetti che cadono dagli scaffali dei supermercati

Il terremoto di magnitudo 7.6 ha prodotto un allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. Il sisma si è verificato vicino alla città costiera di Aomori, capoluogo della prefettura omonima dell’isola di Honshu.