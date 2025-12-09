Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
Le gemelle Kessler sepolte insieme accanto alla madre: la cerimonia privata e senza pubblico, secondo le loro ultime volontà

09 Dicembre 2025 - 21:31 Cecilia Dardana
Alice ed Ellen Kessler avevano sempre espresso il desiderio di rimanere unite «anche nella morte». Le urne si trovano nel cimitero di Grünwald

Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle dello spettacolo, sono state sepolte secondo le loro ultime volontà, in una cerimonia privata e senza pubblico. Lo riporta Bild, ricordando che le due artiste, entrambe 89 anni, erano morte insieme lo scorso 17 novembre nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, scegliendo il suicidio assistito.

La cerimonia in gran segreto

Le Kessler avevano sempre espresso il desiderio di rimanere unite «anche nella morte». Ellen lo aveva confermato già nell’aprile 2024, spiegando che la volontà era stata formalizzata anche per iscritto: «Nel trapasso vorremmo essere unite ed è quello che abbiamo disposto nel testamento». Secondo Bild, le urne delle due sorelle sono state deposte senza cerimonia pubblica né invitati, nel silenzio più assoluto, proprio come avevano chiesto. Ora riposano accanto alla madre Elsa nel cimitero di Grünwald, dove avevano espresso il desiderio di essere «di nuovo riunite con la nostra amata mamma».

