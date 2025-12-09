Salvini: «Stop ai permessi per gli islamici se non si impegnano a rispettare leggi e tradizioni»

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini interviene sulla polemica del partito musulmano in Italia

«Stop a ogni permesso per gli islamici, finché non firmeranno un accordo con l’Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni». Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini interviene così dopo le rivelazioni del Giornale sulla cosiddetta “strategia islamista” che coinvolgerebbe alcune figure del movimento musulmano presenti anche in giunte comunali del centrosinistra.

Salvini e l’Islam

A spingere Salvini a prendere posizione – scrive sempre Il Giornale – è stato anche il podcast di un attivista dei Giovani Musulmani d’Italia, che ha ipotizzato un forte aumento della popolazione musulmana entro il 2050 e la possibilità di un futuro partito politico islamico competitivo. Ibrahim Youssef, nel podcast Strong Believer, cita l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York e aggiunge: «Pensate al caso dell’Italia: oggi abbiamo dei partiti di destra che, quasi un secolo fa, erano coloro che sterminavano gli ebrei e invece ora promuovono lo Stato d’Israele. Hanno fatto un cambio radicale, enorme».