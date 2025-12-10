Giallo di Natale alla Camera, spariti dal presepe il bue e l’asinello: «Se so’ magnati pure quelli?»

Le due figure simbolo della Natività mancano all'appello nel presepe allestito a Montecitorio. Dove invece sono già arrivati i Re Magi...

Il presepe allestito all’ingresso della Camera dei deputati per le festività natalizie ha qualcosa di strano. Il bue e l’asinello, due figure simbolo della Natività secondo la tradizione, non ci sono. E questo vuoto non è certo passato inosservato agli occhi dei parlamentari. L’assenza dei due animali ha aperto un vero e proprio dibattito tra chi difende la tradizione e chi interpreta il presepe come un’opera d’arte suscettibile di libera interpretazione, riferisce Adnkronos. «Il bue e l’asinello sono il presepe, anche se i Vangeli non ne parlano», commentano i deputati più ortodossi, mentre i colleghi laici replicano: «Sì, è vero, ma siamo davanti a un’opera d’arte, e il Natale può essere liberamente interpretato».

«Sono spariti bue e asinello? Si sono magnati pure quelli…»

Tra i tradizionalisti, però, l’assenza degli animali ha provocato ulteriori osservazioni: «Va bene tutto, ma come la mettiamo con la presenza anticipata dei Re Magi?». La voce dell’assenza del bue e l’asinello si è diffusa molto a Montecitorio e dibattito tra sacro e profano ha trovato anche un momento di ironia: «Sono spariti bue e asinello? Si sono magnati pure quelli…», ha scherzato un cronista parlamentare.

Anche il Pd contro l’assenza dell’asinello e il bue

Federico Fornaro, presidente della Giunta delle elezioni della Camera ed esponente Pd, ha espresso stupore per la scelta. Prima con un sorriso: «Non è possibile, capisco i problemi energetici ma un po’ di caldo dobbiamo garantirlo al nascituro…», poi in tono più serio: «Il presepe è il presepe, quello della tradizione prevede il bue e l’asinello, due statuine che non possono assolutamente mancare».

In copertina: Il presidente della Camera Lorenzo Fontana all’inaugurazione della mostra sul Presepe in occasione dell’800mo anniversario della sua nascita – Roma, 13 dicembre 2023 (ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)