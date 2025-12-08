Senigallia, Lega e FdI contro il presepe con San Giuseppe «troppo femminile». Il sindaco dopo le polemiche: «Verrà rimosso»

La replica dell’artista che ha realizzato la statuetta: «Ho solo sperimentato una nuova tecnica di cottura, ma non l'ho truccato»

Il San Giuseppe del presepe allestito in piazza Roma a Senigallia verrà modificato oppure rimosso perché considerato troppo simile a una figura femminile. È la decisione del sindaco Massimo Olivetti dopo le polemiche esplose in città e l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Montesi. In questi giorni, la richiesta di rimozione è arrivata da Fratelli d’Italia e dalla Lega. Montesi di FdI ha spiegato di aver chiesto al primo cittadino «almeno il posizionamento di una statua raffigurante San Giuseppe adeguatamente corretta». Stessa linea da parte dell’ex consigliera comunale leghista Lucia Pucci, che ha definito la rappresentazione «blasfema»: «Chiedo al sindaco di rimuoverlo, la tradizione va rispettata e questa è un’interpretazione blasfema di San Giuseppe. Non voglio sembrare bigotta o razzista ma secondo me il presepe è quello tradizionale, poi se uno vuole dargli un’interpretazione può aggiungere altri personaggi, magari una figura in carrozzina o anziana, richiamando il tema sociale, ma senza togliere o modificare i protagonisti». E ora il sindaco, che è di centrodestra, ha assicurato un intervento: «Mi ha detto che chiederà di modificarlo o probabilmente di toglierlo», ha riferito il capogruppo di Fratelli d’Italia.

L’artista che ha realizzato la statua: «Non l’ho truccato»

A difendere l’opera è Romina Fiorani dell’Atelier della Ceramica, che ha realizzato il presepe artigianale esposto sotto la teca davanti al municipio. L’artista ha escluso qualsiasi intento provocatorio: «Era solo una sperimentazione di una nuova tecnica di cottura. Giuseppe è la figura dell’uomo dietro con la colomba in mano e i suoi abiti, come quelli degli altri personaggi, non corrispondono a quelli del periodo perché è una mia interpretazione. È un lavoro di fantasia, ma Giuseppe non l’ho truccato sicuramente. Il prossimo anno faremo un presepe napoletano e non ci saranno equivoci».