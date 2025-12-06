Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
Natale quanto mi costi. Aumenti record per alberi, luci e panettoni: come sono cambiati i prezzi dal 2021

06 Dicembre 2025 - 22:28 Ugo Milano
L'impennata dei costi dei prodotti da forno più richiesti fotografata dal rapporto del Centro di formazione e ricerca sui consumi

Un pandoro o un panettone di tipo industriale per il prossimo Natale? Costa in media il 42% in più in Italia di quanto lo si pagava nel 2021. In concreto, secondo l’analisi del centro studi, il prezzo di un panettone o di un pandoro classico industriale, al netto di offerte e promozioni, varia dai circa 5,50 euro di quelli a marchio della grande distribuzione sino ai 17 euro per i prodotti di fascia più alta. E se si scelgono prodotti più elaborati (pandori con creme al cacao, panettoni con gocce di cioccolato, dolci farciti, glassati, ecc.) i rincari raggiungono addirittura quota +89%, con picchi anche superiori al 100%.. Sono i dati che emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha passato in rassegna i prodotti simbolo delle feste natalizie mettendo a confronto i listini del 2021 con quelli odierni. L’indagine ha preso in esame anche alberi di Natale, palline, luci al led, e decorazioni varie vendute da alcune catene specializzate in prodotti per la casa, mettendo a confronto i prezzi degli stessi prodotti tra il 2021 e oggi: in questo caso gli aumenti medi sono del 30,7%.

Cosa c’è dietro gli aumenti

«A pesare sulla forte crescita dei dolci natalizi sono senza dubbio le quotazioni delle materie prime letteralmente schizzate alle stelle negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche internazionali», spiega il presidente del comitato scientifico del Crc Furio Truzzi. Il fenomeno più rilevante riguarda i prezzi delle materie prime. «Ad esempio nel corso del 2025 i prezzi del cacao hanno superato i 10.000 dollari per tonnellata con un incremento del 300% rispetto ai 2.500 dollari del 2021. Male anche il burro, altra materia prima indispensabile per i dolci di Natale, le cui quotazioni nel corso del 2025 sono salite dell’83% su base annua superando gli 8.300 dollari a tonnellata. Ma ad incidere sui rincari – spiega Truzzi – è anche il fatto che pandori e panettoni sono prodotti che non possono mancare sulle tavole degli italiani a Natale, la cui domanda poco elastica spinge i produttori a ritoccare di anno in anno i listini. Non a caso lo scorso anno ne sono state prodotte 90mila tonnellate per un controvalore che sfiora i 600 milioni di euro».

