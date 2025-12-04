Il regalo di Natale ai tifosi della Lazio pagato dalla Regione: 24mila euro per il libro di foto storiche

La giunta guidata dal super-tifoso Francesco Rocca avrebbe stanziato i fondi per il numero speciale di "Lazialità": «Diffonde la cultura sportiva»

Anvedi che regalo. La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca ha stanziato un finanziamento da quasi 25mila euro per la rivista simbolo del “cuore biancoceleste”, Lazialità. Lo scrive stamattina Il Fatto Quotidiano. L’occasione, almeno ufficialmente, è fornita dal 40esimo compleanno della testata cult, che si auto-definisce “rivista ufficiale della SS Lazio” anche se in realtà non è di proprietà né del club né del suo presidente Claudio Lotito. Ma evidentemente ha estimatori piuttosto in alto nel mondo del centrodestra romano. Rocca appunto è uno sfegatato tifoso della Lazio, così come l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini. Senza contare, un po’ più in su, la fede biancoceleste di un “generale” di Fratelli d’Italia come il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e perfino, si mormora, la giovanile passione per la Lazio della premier Giorgia Meloni. Quanto basta per fare un bel regalo a Lazialità per i suoi 40 anni.

Elena Palazzo, Francesco Rocca, Enrico Lotito, Claudio Lotito e Antonio Buccioni durante la cerimonia per i 124 anni della Lazio – Roma, 9 gennaio 2024 (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Il regalo di Natale ai tifosi finanziato dalla Regione

La rivista «costituisce un riconosciuto punto di riferimento nell’ambito dell’informazione sportiva a livello regionale» e «contribuisce attivamente alla promozione della pratica sportiva e alla diffusione della cultura sportiva calcistica», osserva la giunta regionale nel provvedimento con cui ha stanziato 24.400 euro di fondi per Lazialità. La decisione risale al 25 settembre scorso, ma era rimasta nell’ombra sino ad oggi. Ma a cosa servivano esattamente quei soldi? A permettere in particolare la preparazione di un libro speciale in occasione dei 40 anni che raccoglierà foto, copertine storiche, pezzi pregiati d’archivio di Lazialità. I fan della rivista e della Lazio se lo troveranno sotto l’albero di Natale e andranno in brodo di giuggiole. Per la gioia di Guido De Angelis detto “Guidone”, direttore della testata e decano degli speaker radiofonici biancocelesti.

L’altro regalo di Rocca (al Giappone)

Caso isolato? Mica tanto, perché sempre secondo Il Fatto la Regione Lazio negli stessi giorni ha deciso di stanziare una cifra ancor più generosa pure a un giornale giapponese, il Yomiury Shimbun. Nulla a che vedere con lo sport in questo caso, ma con l’arte e la politica. I 70mila euro di fondi messi a bilancio per il protocollo di collaborazione con la prima testata nipponica serviranno a quanto sembra a finanziare due future mostre a Roma dedicate all’arte giapponese. Lo zampino cruciale sembra essere stato quello di Mario Vattani, diplomatico italiano ma pure noto scrittore “fascio-rock”, che da settembre 2023 ricopre l’incarico di Commissario Generale per l’Italia all’Expo 2025 di Osaka. Dove nei mesi scorsi era andata in pellegrinaggio una nutrita rappresentanza della Regione Lazio.