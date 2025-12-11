Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
CULTURA & SPETTACOLOLa ScalaLombardiaMilanoMusicaTeatro

Come sta Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala: la notte in ospedale, il cambio di terapia, i problemi al cuore

11 Dicembre 2025 - 10:47 Ugo Milano
embed
La moglie ha informato l'orchestra sullo stato di salute del Maestro

Il maestro Riccardo Chailly, colpito ieri da un malore durante la direzione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk al Teatro alla Scala, si trova ora in condizioni stabili al Centro Cardiologico Monzino di Milano. La moglie Gabriella ha rassicurato l’orchestra: «I valori sono buoni». Ieri, durante la seconda rappresentazione dell’opera di Dmitrij Shostakovic, il direttore 72enne aveva accusato alcuni segnali di affaticamento già dal primo intervallo, ma ha continuato a dirigere per circa cinquanta minuti. Solo al secondo intervallo il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha annunciato l’interruzione della rappresentazione «per rispetto del maestro Chailly». Chailly soffre da tempo di un problema cardiaco che tiene sotto controllo.

I problemi di salute del Maestro

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica per prestare soccorso e trasferirlo immediatamente in ospedale. Chailly, alla sua ultima stagione come direttore musicale della Scala, aveva già avuto problemi di salute. Nel 2023 era stato costretto a rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna e a febbraio dello stesso anno non partecipò alla tournée della Filarmonica della Scala, sostituito da Lorenzo Viotti. Ciononostante, continuerà a collaborare con il teatro e con il Festival di Lucerna fino al 2028. Oggi al maestro sarà modificata la terapia, mentre La Scala conferma l’appoggio e la vicinanza all’artista.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il video

2.

Elodie non si scusa per la sfuriata contro il fotografo, la risposta a Zoro: «Sono fatta di carne anch’io: perché ho buttato il suo telefono a terra» – Il video

3.

Elodie e la folle ansia dei cantanti per l’assenza. Per questo la musica italiana è sempre più superficiale?

4.

«Sparerei in bocca ai musulmani», Vittorio Feltri condannato per «molestia discriminatoria» dopo le frasi pronunciate alla radio

5.

Raoul Bova: «Nessuna fiducia tradita, ho sbagliato io sui social». Il nuovo amore con Arnera e la clausola per impedire a Rocio di parlare di loro

leggi anche
addio-beppe-vessicchio-cordoglio-politica-spettacolo-social
CULTURA & SPETTACOLO

FdI omaggia Beppe Vessicchio a un mese dalla morte, la figlia ad Atreju: «Perdita shock, era l’uomo di tutti»

Di Alba Romano
POLITICA

Atreju, Ignazio La Russa canta «Goganga» di Giorgio Gaber. Di cosa parla il brano – Il video

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Elodie e la folle ansia dei cantanti per l’assenza. Per questo la musica italiana è sempre più superficiale?

Di Gabriele Fazio
Laura Pausini
CULTURA & SPETTACOLO

Laura Pausini schiacciata dall’ansia, il fioretto dell’addio ai social: «Mi sono spaventata». Perché ha pure cambiato numero

Di Giulia Norvegno
prima della scala 2025
CULTURA & SPETTACOLO

Prima della Scala, oltre 11 minuti di applausi per «Lady Macbeth». Fontana: «Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione» – Il video

Di Ugo Milano
al bano famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

L’offerta di Al Bano alla famiglia nel bosco: «Una casa e un lavoro per Nathan e Catherine»

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Geolier annuncia «Tutto è possibile», il suo nuovo attesissimo album

Di Gabriele Fazio