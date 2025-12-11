Come sta Riccardo Chailly dopo il malore alla Scala: la notte in ospedale, il cambio di terapia, i problemi al cuore

La moglie ha informato l'orchestra sullo stato di salute del Maestro

Il maestro Riccardo Chailly, colpito ieri da un malore durante la direzione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk al Teatro alla Scala, si trova ora in condizioni stabili al Centro Cardiologico Monzino di Milano. La moglie Gabriella ha rassicurato l’orchestra: «I valori sono buoni». Ieri, durante la seconda rappresentazione dell’opera di Dmitrij Shostakovic, il direttore 72enne aveva accusato alcuni segnali di affaticamento già dal primo intervallo, ma ha continuato a dirigere per circa cinquanta minuti. Solo al secondo intervallo il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha annunciato l’interruzione della rappresentazione «per rispetto del maestro Chailly». Chailly soffre da tempo di un problema cardiaco che tiene sotto controllo.

I problemi di salute del Maestro

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica per prestare soccorso e trasferirlo immediatamente in ospedale. Chailly, alla sua ultima stagione come direttore musicale della Scala, aveva già avuto problemi di salute. Nel 2023 era stato costretto a rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna e a febbraio dello stesso anno non partecipò alla tournée della Filarmonica della Scala, sostituito da Lorenzo Viotti. Ciononostante, continuerà a collaborare con il teatro e con il Festival di Lucerna fino al 2028. Oggi al maestro sarà modificata la terapia, mentre La Scala conferma l’appoggio e la vicinanza all’artista.