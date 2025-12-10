Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
CULTURA & SPETTACOLOLa ScalaLombardiaMilanoTeatro

Malore per Riccardo Chailly, interrotta l’opera alla Scala. Il direttore portato in ospedale in ambulanza

10 Dicembre 2025 - 23:27 Alba Romano
embed
L'annuncio del teatro dopo il secondo intervallo. Era in corso la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk"

Il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly ha avuto un malore, e per questo la rappresentazione di mercoledì sera di “Una lady Macbeth del distretto di Mcesk” è stata interrotta. L’annuncio è arrivato alla Scala mentre gli spettatori tornavano a prendere posto dopo il secondo intervallo dell’opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Non si conoscono al momento i dettagli sulle condizioni di salute di Chailly.

La preoccupazione per Chailly

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica e Chailly è stato portato in ospedale. Già prima dell’inizio dell’opera, riferisce l’Ansa, erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d’ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo. Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l’annuncio al pubblico spiegando che la direzione, per la complessità dell’opera e «per rispetto al maestro Chailly», ha deciso di non proseguire nella rappresentazione

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il rap di Geolier, il rock di Thomas dei Maneskin e le pessime cover di Laura Pausini – Le recensioni delle uscite della settimana

2.

Non vuole lasciare la sua Ferrari per strada, la parcheggia al primo piano. La follia a Vienna: «Perché non me lo fanno fare» – Il video

3.

Roberto Saviano contro Zerocalcare: «Nessuno di noi è puro»

4.

Raoul Bova: «Nessuna fiducia tradita, ho sbagliato io sui social». Il nuovo amore con Arnera e la clausola per impedire a Rocio di parlare di loro

leggi anche
prima della scala 2025
CULTURA & SPETTACOLO

Prima della Scala, oltre 11 minuti di applausi per «Lady Macbeth». Fontana: «Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione» – Il video

Di Ugo Milano
licenziamento palestina libera teatro scala
ATTUALITÀ

Licenziata per aver urlato «Palestina libera» alla Scala, condannato il Teatro: «Fu allontanamento politico» Quanto vale il risarcimento

Di Alba Romano
scala-artista-russo-applaudito-ambasciata
CULTURA & SPETTACOLO

L’Ambasciata russa in Italia difende il baritono vicino a Putin e contrattacca: «Nel 2022 fu applaudito alla Scala da Mattarella e La Russa»

Di Alba Romano