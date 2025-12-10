Malore per Riccardo Chailly, interrotta l’opera alla Scala. Il direttore portato in ospedale in ambulanza
Il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly ha avuto un malore, e per questo la rappresentazione di mercoledì sera di “Una lady Macbeth del distretto di Mcesk” è stata interrotta. L’annuncio è arrivato alla Scala mentre gli spettatori tornavano a prendere posto dopo il secondo intervallo dell’opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Non si conoscono al momento i dettagli sulle condizioni di salute di Chailly.
La preoccupazione per Chailly
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica e Chailly è stato portato in ospedale. Già prima dell’inizio dell’opera, riferisce l’Ansa, erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d’ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo. Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l’annuncio al pubblico spiegando che la direzione, per la complessità dell’opera e «per rispetto al maestro Chailly», ha deciso di non proseguire nella rappresentazione