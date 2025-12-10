Malore per Riccardo Chailly, interrotta l’opera alla Scala. Il direttore portato in ospedale in ambulanza

L'annuncio del teatro dopo il secondo intervallo. Era in corso la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk"

Il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly ha avuto un malore, e per questo la rappresentazione di mercoledì sera di “Una lady Macbeth del distretto di Mcesk” è stata interrotta. L’annuncio è arrivato alla Scala mentre gli spettatori tornavano a prendere posto dopo il secondo intervallo dell’opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Non si conoscono al momento i dettagli sulle condizioni di salute di Chailly.

La preoccupazione per Chailly

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica e Chailly è stato portato in ospedale. Già prima dell’inizio dell’opera, riferisce l’Ansa, erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. Il primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d’ora. Chailly ha comunque continuato a dirigere fino al secondo intervallo. Il coordinatore artistico Paolo Gavazzeni ha dunque dato l’annuncio al pubblico spiegando che la direzione, per la complessità dell’opera e «per rispetto al maestro Chailly», ha deciso di non proseguire nella rappresentazione