Laura Pausini schiacciata dall’ansia, il fioretto dell’addio ai social: «Mi sono spaventata». Perché ha pure cambiato numero

Sono state settimane turbolente per la cantante, tra beghe legali e scontri con sua cugina. Troppa pressione e troppa ansia: anche il suo numero è cambiato e solo pochissimi ora possono contattarla

Laura Pausini ha deciso di prendersi una pausa dai social network, e stavolta non si tratta di una semplice minaccia lanciata sull’onda dell’emotività. Come Giorgia Meloni che torna a fare il fioretto di astinenza dall’alcol per il periodo natalizio, anche la cantante romagnola ha annunciato il suo di fioretto. Con una storia su Instagram ha annunciato di aver eliminato tutte le app dal suo telefono, senza specificare se la decisione sia temporanea o definitiva. «Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social», scrive senza giri di parole. Una scelta drastica, che ha sorpreso i suoi milioni di follower, ma che affonda le radici in un malessere crescente alimentato dalle ultime settimane particolarmente turbolente, tra cui lo scontro legale con Gianluca Grignani e la lite a distanza con la cugina per la morte dello zio.

L’ansia digitale dopo tanto tempo davanti allo schermo

Nel lungo messaggio condiviso prima dello strappo, Pausini spiega con franchezza le ragioni di questa scelta. «Stavo passando troppo tempo davanti allo schermo – ha confessato – e questo mi causava ansia e stress, a volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi». Una pressione sempre più insopportabile, che l’ha portata addirittura a prendere un nuovo numero di telefono così da «rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari».

«Ritorno ad Amare»: la canzone che ha innescato il cambiamento

Non è un caso che la decisione sia arrivata proprio nelle settimane dell’uscita di «Ritorno ad Amare», brano che l’artista considera uno stimolo per ritrovare l’amore verso se stessi. «Con l’arrivo di questa canzone ho deciso di fare qualcosa di concreto per me», spiega Pausini, che nel testo del brano e nella sua promozione ha sempre sottolineato l’importanza di prendersi cura del proprio benessere psicologico. Una coerenza tra messaggio artistico e vita personale che, in questo caso, si traduce in una scelta radicale: mettere distanza tra sé e il mondo virtuale per riavvicinarsi alla vita reale.

L’odio online: «Mi sono spaventata»

Ma c’è un altro elemento che ha spinto la cantante verso questa decisione: il clima sempre più tossico che si respira sui social. «Oggi sono entrata 10 minuti sui vari social e ho trovato un odio spietato contro tutto e tutti, mi sono spaventata», racconta. Nonostante la popolarità e l’affetto di milioni di persone, Pausini non è immune alle ondate di cattiveria che circolano in rete, soprattutto dopo le recenti polemiche che l’hanno vista coinvolta. L’aggressività e il livore di certi commenti hanno contribuito a farle capire che quella luce artificiale dello smartphone stava diventando più dannosa che utile.

L’appello finale: «Tornate ad amare voi stessi»

Nella parte conclusiva del suo messaggio, Laura lancia un invito esplicito ai suoi fan e a chiunque si senta schiacciato dalla pressione dei social. «Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male, la salute vale e merita di più», scrive, sottolineando come le piattaforme che dovevano avvicinare le persone siano diventate «il posto dove si vomita rabbia e odio». «Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco», aggiunge, chiudendo con una domanda diretta: «State facendo anche voi qualcosa per tornare ad amare voi stessi?». Un interrogativo che suona come un invito collettivo alla riflessione sul rapporto malato che molti hanno sviluppato con il mondo digitale.