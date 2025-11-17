«Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti». La cugina di Laura Pausini chiude con la cantante: «Pensa solo ai soldi»

Sabrina Pausini, in un’intervista a DiPiù, ha spiegato di averle chiesto di non palesarsi al funerale di suo padre Ettore perché «non c’è mai stata». E sul futuro rapporto: «A Laura non riaprirò le braccia»

La frattura tra Laura Pausini e la cugina Sabrina sembra insanabile. Anche perché dopo la morte di Ettore, lo zio della cantante travolto e ucciso da un pirata della strada a Bologna, per due volte Sabrina Pausini ha marcato la distanza da «quel ramo della famiglia». Oltre una settimana dopo i funerali, a cui aveva chiesto alla cantante e ai suoi parenti di non partecipare (il padre di Laura è comunque andato), la donna è tornata a parlare chiudendo definitivamente la porta a una ricucitura: «Pace? No, no e no. Ne faccio a meno».

Le malattie in famiglia e la distanza di Laura Pausini

«Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre». Al settimanale DiPiù, Sabrina Pausini ribadisce che, stando al suo punto di vista, quella distanza è stata creata dalla famiglia di Laura. Ricorda di aver perso la madre per un cancro quando era solo una bambina e che tre anni fa quello stesso male aveva colto suo padre Ettore, che era riuscito a sconfiggerlo. «Mi rendo conto che non sia scontato esserci. Ma insomma, alla fine me ne sono fatta una ragione: noi abbiamo avuto la nostra vita, loro hanno avuto la loro».

La prospettiva impossibile di una pace

«A quella parte di parentado importa solo dei soldi, dell’apparenza legata all’ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati mio padre», questa era stata la prima accusa lanciata proprio contro Laura Pausini e la sua famiglia. Il padre di Laura, e fratello del defunto Ettore, si era comunque presentato alle esequie. La cantante no, ma aveva dedicato allo zio un messaggio sui social: «Ciao zio. Tu sai, io so. Riposa in pace. Ti voglio bene». Ma la prospettiva di un riavvicinamento alla stella del pop è un’utopia per Sabrina: «No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e il ricordo di mio papà e di mia mamma. A Laura non riaprirò le braccia».