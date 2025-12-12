La falsa storia di Umberto Veronesi “curato” con il Metodo Di Bella

Una storia priva di fondamento diffusa per promuovere la propaganda antiscientifica contro la chemioterapia

Circola un’immagine dove si racconta che Umberto Veronesi avrebbe rifiutato la chemioterapia per curare un tumore che lo accompagnava da quarant’anni, scegliendo invece il Metodo Di Bella. Il post aggiunge che Veronesi non sarebbe morto di cancro, invitando gli utenti a “farsi due domande”. È una storia completamente falsa e priva di fondamento, che riprende vecchie false notizie già smentite più volte.

Per chi ha fretta

Non esiste alcuna evidenza che Veronesi abbia seguito il Metodo Di Bella.

Veronesi non ha mai riconosciuto valida la terapia Di Bella.

Le stesse fonti vicine alla famiglia Di Bella hanno smentito la bufala.

Veronesi, rispondendo pubblicamente a una lettrice del Corriere nel 2021, ribadì la posizione della comunità scientifica: il Metodo Di Bella non è efficace.

Analisi

L’immagine riporta la foto di Umberto Veronesi con la seguente narrazione:

Umberto Veronesi aveva un tumore da 40 anni ed ha sempre rifiutato la chemio. Cioè, lui quello che professava la cura del cancro attraverso la chemio l’aveva rifiutata. Faceva invece la cura Di Bella, e non è morto per il cancro eeh …Fatevele due domande ogni ogni tanto

La narrazione infondata e riciclata

La narrazione sostiene che Veronesi avrebbe avuto un tumore e avrebbe evitato la chemioterapia pur promuovendola come medico, preferendo la fantomatica “Cura Di Bella”.

Nel Forum del Corriere della Sera, una lettrice chiese conferma della presunta “certificazione” del Metodo Di Bella da parte dello IEO (Istituto Europeo Oncologia), ottenendo la seguente risposta da Veronesi:

Cara Francesca, la notizia che ha letto è sbagliata. La mia posizione sul metodo di Bella è la stessa del mondo scientifico, e si fonda sui risultati della sperimentazione clinica nazionale condotta dal Ministero della Salute. Lo studio sperimentale si è svolto in vari centri, tra cui anche lo IEO, e i relativi risultati sono stati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità. Se lo desidera, è possibile visionarli anche on line, al seguente link: www.is….pdf

Una bufala riciclata

Una bufala del genere circolò una decina di anni fa attraverso il seguente testo:

Ci sono voluti parecchi anni, ma alla fine il metodo Di Bella, la cura anti-tumori a base di farmaci biologici, creata dal medico fisiologo scomparso nel 2003, è stata riconoscita valida da Umberto Veronesi. Uno studio scientifico dell’Università di Firenze e approvato dall’Istituto europeo per l’Oncologia, ha confermato, infatti, la validità del metodo. E viene da sorridere, perchè lo stesso, identico metodo fu bocciato dal ministero della Salute nel lontano 1998. Lo studio dell’Università di Firenze è stato pubblicato sulla celebre rivista European Journal of Pharmacology ed ha avuto il benestare scientifico dell’Istituto europeo di Oncologia, capitanata dal professor Umberto Veronesi. […] Lo spiraglio di luce arriva dall’ Università di Firenze, là dove uno studio scientifico ha confermato la veridicità scientifica della cura del dottor Luigi di Bella. Spiraglio ancor più importante è stato conferito dal fatto che lo stesso illustre medico: Umberto Veronesi ha mostrato la sua approvazione nei confronti di un metodo diffuso già da moltissimi anni. «Effetti combinati di melatonina, acido trans retinoico e somatostatina sulla proliferazione e la morte delle cellule di cancro al seno». È il titolo della ricerca condotta dall’università di Firenze e appena pubblicata su European Journal of Pharmacology.

Il testo proviene da un articolo di un sito ormai scomparso (“Dionidream“), ma che all’epoca venne smentito dal Adolfo Di Bella:

L’articolo richiamato, dei cui fini benevoli non ho dubbi, costituisce una forzatura della realtà e, purtroppo, cade in grossi equivoci. Il Prof. Veronesi non si è “arreso” proprio a nessuno, e tantomeno al Mdb. Ognuno può dare il suo giudizio più o meno tiepido o negativo sul personaggio evocato, ma non attribuirgli dichiarazioni od ammissioni mai fatte.

Conclusioni

La storia secondo cui Umberto Veronesi avrebbe avuto un tumore per quarant’anni, rifiutato la chemio e seguito il Metodo Di Bella è completamente falsa. La sua posizione sul Metodo Di Bella è sempre rimasta coerente con quella della comunità scientifica: una terapia che non ha mai dimostrato efficacia clinica.

