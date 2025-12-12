Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
POLITICAFdIFrancesca AlbaneseGazaGiuseppe ValditaraGoverno MeloniIsraeleMedio OrienteONUPalestinaScuolaToscana

Francesca Albanese parla in due scuole, il ministro Valditara manda gli ispettori: «Da lei istigazione a un reato». Le accuse da FdI sui discorsi ai ragazzi

12 Dicembre 2025 - 18:46 Giovanni Ruggiero
embed
Francesca Albanese
Francesca Albanese
L'intervento della relatrice speciale dell'Onu per la Palestina in un liceo scientifico di Pisa e una scuola media di Massa Carrara. Le polemiche partite da FdI che la accusa di voler indottrinare i ragazzi. La difesa dei docenti

Nuova polemica attorno a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. Esponenti di Fratelli d’Italia in Toscana l’accusano di aver definito il governo italiano «complice del genocidio» a Gaza durante un collegamento online con circa 150 classi di due istituti scolastici. Il deputato Alessandro Amorese, capogruppo FdI in commissione Istruzione, va oltre e sostiene che Albanese avrebbe «invitato le classi ad occupare gli istituti per Gaza», parlando di istigazione a un reato e di «indottrinamento» imposto persino a studenti di seconda media. Gli esponenti locali di FdI Matteo Bagnoli e Christian Nannipieri, citati dal Corriere della Sera, accusano Albanese di aver «ripetuto i suoi soliti mantra, sostenendo che il Governo Meloni sia composto da fascisti e complice di un genocidio, accusando Leonardo di essere una azienda criminale e arrivando persino a incitare gli studenti ad occupare le scuole, di fatto, incitando dei minorenni a commettere reati sanzionati dal codice penale».

Valditara ordina le ispezioni ministeriali

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha immediatamente richiesto verifiche ispettive nelle scuole toscane coinvolte. Valditara avrebbe letto su organi di stampa dichiarazioni che «se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato». La capo dipartimento del ministero, Carmela Palumbo, ha richiamato in una circolare la nota del 7 novembre che sottolineava l’importanza di garantire il confronto tra posizioni diverse nella scelta di ospiti e relatori, ribadendola come direttiva vincolante per i dirigenti scolastici.

La replica dei docenti: «Era educazione civica»

Il Comitato docenti del Liceo Montale di Pontedera respinge con fermezza le accuse. In una nota diffusa dall’Ansa, i professori chiariscono che il 10 dicembre si sono svolte due attività distinte: un’assemblea studentesca su problematiche interne e la presentazione online del libro di Albanese, organizzata nell’ambito dell’educazione civica. I docenti definiscono «del tutto infondate» le narrazioni su presunte irregolarità e «lesive della dignità» le affermazioni su imposizioni o strumentalizzazioni politiche, sottolineando che l’iniziativa rientrava nelle attività curricolari sulla cittadinanza globale.

Studenti contro il ministro: «Abuso di potere»

La Rete degli Studenti Medi del Lazio, attraverso la coordinatrice Bianca Piergentili, denuncia quella che definisce una «grave minaccia alla libertà di insegnamento». Secondo la rappresentante studentesca, riportata dall’ANSA, l’ispezione ministeriale sarebbe un abuso di potere dettato da battaglie ideologiche. Piergentili invita Valditara a concentrarsi sulle vere priorità della scuola, come la sicurezza degli edifici, piuttosto che su controversie politiche.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni mette all’asta i doni ricevuti dai leader dei paesi visitati. Qualcuno si offenderà, ma lei vuole incassare 800 mila euro per il governo

2.

La ministra Bernini contestata ad Atreju dagli studenti sul test di medicina: «Così perdiamo l’anno». Lei attacca: «Siete dei poveri comunisti»

3.

Arianna Meloni e Raoul Bova sul palco di Atreju: in prima fila spunta anche la mamma della premier. L’attore: «Ho pagato i miei errori con l’uccisione pubblica»

4.

La raccolta firme per Zaia “Doge” del nord agita la Lega: «Così rischiamo l’anarchia»

5.

Atreju, Ignazio La Russa canta «Goganga» di Giorgio Gaber. Di cosa parla il brano – Il video

leggi anche
ESTERI

FdI contro Francesca Albanese: «Via dall’Onu»

Di Alba Romano
francesca albanese
ESTERI

Francesca Albanese contro Padellaro: «Io straparlo? Mi criticano per coprire Israele»

Di Alessandro D’Amato
francesca albanese hamas
ESTERI

Il Giornale: «Quel video del 2022 che dimostra il legame tra Francesca Albanese e Hamas»

Di Alba Romano
POLITICA

Anche Prodi scarica Francesca Albanese, il pressing per toglierle la cittadinanza di Bologna: «Perseverare è diabolico…»

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Francesca Albanese e il caso dei “distintivi filorussi” al corteo di Genova

Di David Puente
sara funaro francesca albanese firenze cittadinanza onoraria
POLITICA

Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese»

Di Alessandro D’Amato
francesca albanese pro pal
ATTUALITÀ

Francesca Albanese, Bologna non revoca (per ora) la cittadinanza onoraria. Il leghista Di Benedetto: «Persa un occasione»

Di Alba Romano
parenzo albanese istigazione odio
ATTUALITÀ

David Parenzo contro Francesca Albanese: «Merita un processo per istigazione all’odio». E lei ribatte: «Mi criticano perché faccio paura»

Di Alba Romano
francesca albanese pro pal
POLITICA

Francesca Albanese e l’irruzione ProPal alla Stampa, la frase che scatena la polemica: «Violenza sbagliata, ma sia monito per i giornali»

Di Alba Romano