Spari in strada a Milano, vigilante viene minacciato con un coccio di bottiglia e apre il fuoco: «Voleva il mio smartphone»

È avvenuto intorno alle 5.40 di mattina nel quartiere Qt8. Non ci sono feriti, per terra numerosi bossoli

Un trambusto, delle grida poi una serie di boati per le strade del quartiere Qt8, a Milano. Una guardia giurata avrebbe sparato una decina di pallottole nel tentativo di fermare un rapinatore che, poco prima, aveva tentato di rubargli il cellulare. È avvenuto intorno alle 5.40 di mattina di venerdì 12 dicembre di fronte all’istituto scolastico della zona, che data l’ora era ancora chiuso.

Il racconto della guardia giurata

Al momento gli unici elementi che hanno gli inquirenti sono quelli forniti dalla guardia giurata. Stando a quanto ha raccontato, un uomo originario del Nord Africa lo avrebbe sorpreso alle spalle e minacciato con un coccio rotto di bottiglia provando a farsi consegnare lo smartphone per poi fuggire. La guardia, a quel punto, avrebbe estratto un’arma semiautomatica aprendo il fuoco mentre lo inseguiva per un centinaio di metri. Non è chiaro se abbia sparato ad altezza uomo o in aria. Lungo via Lovere sono stati ritrovati almeno 5 bossoli, su via Bassi altri due o tre.

Le indagini

Gli investigatori, insieme alla Scientifica, stanno tentando ora di verificare la dinamica. Saranno visionate nelle prossime ore tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per verificare se e come sia avvenuta la rapina e per dare un volto ai protagonisti della vicenda.