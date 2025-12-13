Iva Zanicchi: «Tajani? Tra 3 anni deve andare in vacanza. Per Forza Italia ci vorrebbe un Berlusconi»

L'ex europarlamentare vede bene Meloni al Quirinale. E Schlein: «Mi piace, capace e decisa»

«Largo ai giovani come Giorgia Meloni». Iva Zanicchi, ex europarlamentare di Forza Italia, è d’accordo con Per Silvio Berlusconi. In politica servono volti nuovi: «Altri tre anni, poi Tajani vada in vacanza». Le facce nuove, spiega in un’intervista a La Stampa, servono «non solo per Forza Italia, ma è difficile trovarle. Io sono per rinnovare, sono per i giovani, ma non è giusto demolire una classe politica solo perché supera i 70 anni: possono essere buoni insegnanti per una nuova che si approccia. E poi mica è facile far politica, è una cosa seria. Serve qualcuno che abbia le capacità, come Giorgia».

Iva e Giorgia

Iva Zanicchi dice che Meloni «è gradevole da vedere, intelligente, parla le lingue. È bello vedere come si approccia con gli altri leader quando va all’estero. Largo a giovani come Giorgia Meloni. Ma mi piace anche l’altra, è molto simpatica, intelligente… non ricordo come si chiama». Elly Schlein: «Ecco, lei! Io non sono una donna sinistra, lo sanno tutti, ma una donna come lei che a volte viene criticata anche dalla stessa sinistra, bè, mi piace. Capace e decisa». Mentre Antonio Tajani «lo conosco molto bene. È un amico, abbiamo lavorato insieme in Europa. Caro Antonio, ti do ancora tre anni e poi vai in vacanza».

Ci vorrebbe un Berlusconi

Per il suo partito immagina un’eredità: «Le uniche persone giuste per ridare vigore e forza a un partito che, diciamoci la verità, un po’ langue potrebbero venire dalla famiglia. Per dare vigore a Forza Italia ci vorrebbe un Berlusconi». Uno dei due maggiori sarebbe perfetto: «Pier Silvio è troppo prezioso per Mediaset. Marina la conosco meno di Pier Silvio. È una donna estremamente intelligente, positiva, in gamba. Ma non accetteranno mai e secondo me fanno anche bene». Poi ci sono gli altri tre: «Barbara, mi passi il termine, ha le palle. Sin da piccolina aveva una marcia in più. Lei è fortissima». E poi: «Io avrei voluto vedere Berlusconi al Quirinale, ma perché no una donna? Una donna sarebbe perfetta, anche se non è madre, governa una casa e fa quadrare i bilanci. Io non la conosco Meloni, non è piaggeria, alla mia età me ne frego di tutti e tutte. Io la vedrei volentieri al Quirinale».

Più coraggio

Iva Zanicchi è d’accordo con Marina Berlusconi sullo scatto liberale che servirebbe al centrodestra: «Sì, servirebbe più coraggio, anche se qualsiasi cosa fai hai una valanga di critiche. Bisognerebbe avere il coraggio di Berlusconi, che poi vabbè è stato massacrato per le donne… Mai come in questo momento la gente è lontana e schifata dalla politica. Bisogna che la politica si dia una scossa e attiri la gente. Servono rinnovamento e coraggio».