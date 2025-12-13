Ultime notizie Donald TrumpOlimpiadi 2026ScioperiUcraina
SALUTEAlimentazioneLongevitàSilvio Garattini

Silvio Garattini stronca il digiuno intermittente (e i vegani): l’ultimo ripasso su longevità e dieta prima delle feste

13 Dicembre 2025 - 12:08 Giovanni Ruggiero
embed
Silvio Garattini
Silvio Garattini
Il fondatore dell'istituto di ricerca Mario Negri torna instancabile a rispondere alla stessa domanda che gli viene fatta ormai da anni: come fare per vivere più a lungo e in salute? Lui che ha appena spenta 97 candeline con invidiabile lucidità apparecchia la tavola con lo stesso schema ormai consolidato, provando a smontare le mode del momento, dal digiuno intermittente alla dieta chetogeniche.

Come ogni anno sotto Natale, Silvio Garattini torna protagonista delle interviste sulla longevità e la dieta giusta. E chi meglio di lui, 97 anni appena compiuti per il fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, può parlare di come vivere a lungo e con una invidiabile lucidità. E così quando all’orizzonte si stagliano cene con i parenti, pranzi aziendali e aperitivi con gli amici, arriva puntuale il consiglio di Garattini che instancabile ripete quanto sia importante quantomeno mangiare poco. Ospite il 12 dicembre a La volta buona su Raiuno, lo scienziato ha ribadito: quantità ridotte a tavola, scelte alimentari ragionate e movimento vero, quello che fa sudare. Le passeggiate per guardare le vetrine, spiega, non rientrano tra le opzioni accettabili.

Cosa mangiare per vivere più a lungo: la dieta di Garattini

Su come riempire il piatto, Garattini sforna il suo schema consolidato: frutta e verdura al centro, addio a carne rossa e burro (meglio l’olio d’oliva), e soprattutto porzioni contenute. «Bisogna mangiare poco», ha ribadito Garattini, spiegando che una dieta varia ma moderata rappresenta il fattore decisivo per l’invecchiamento in salute. Anche il vino non lo entusiasma e lo definisce cancerogeno, per via dell’alcol. Ma concede la grazia al panettone, purché una volta durante le feste.

Perché il digiuno intermittente non piace a Garattini

I fan sfegatati del digiuno intermittente resteranno delusi. Secondo Garattini, conta il totale calorico giornaliero, non quando si consumano i pasti. «Si può anche mangiare cinque volte al giorno, purché la quantità complessiva sia contenuta», ha chiarito. Lo scienziato boccia anche l’abitudine di saltare il pranzo: lui stesso consuma almeno una spremuta o una banana a mezzogiorno. In una precedente intervista al Corriere della Sera aveva già smontato il mito, evidenziando che alla fine l’introito calorico resta identico a chi fa pasti regolari.

Ti potrebbe interessare

Diete vegetariane e vegane

Sulla scelta vegetariana il professore esprime un giudizio positivo: uova, formaggi e pesce garantiscono l’apporto proteico necessario. Diverso il discorso per i vegani, che secondo Garattini vivrebbero meno, soffrirebbero di più fratture ossee e dovrebbero integrare la vitamina B12, potenzialmente rischiosa per i tumori. Le diete chetogeniche? Utili solo per specifiche patologie, altrimenti da evitare.

Attività fisica vera: non vale guardare le vetrine

Sul movimento, Garattini non ammette scorciatoie: «Bisogna fare fatica». Salire le scale è attività fisica autentica, passeggiare guardando le vetrine non basta. Come aveva già precisato al Corriere della Sera, servirebbero dai 150 ai 300 minuti settimanali, distribuiti su più giorni e non concentrati nel weekend. L’altro cavallo di battaglia dello scienziato resta l’educazione alla salute nelle scuole: «Manca quasi del tutto», ha denunciato, suggerendo almeno un’ora a settimana con docenti preparati per costruire una vera cultura della prevenzione.

Articoli di SALUTE più letti
1.

Influenza K, aumentano i casi anche in Italia: come si riconosce e dove si sta diffondendo

2.

Donatore di sperma scopre di avere un gene cancerogeno, da lui nati quasi 200 bimbi: alcuni sono morti, gli altri a rischio. Perché non se ne sono accorti prima

3.

Bonus Psicologo 2025, le graduatorie definitive: come scoprire la propria posizione, i beneficiari e le scadenze

4.

Cenoni e influenze invernali, la ricetta di Matteo Bassetti: «Ecco cosa mangiare e quando per vivere meglio» – Il video

5.

Arriva il certificato medico rilasciato con la visita da remoto. La novità e come funziona

leggi anche
silvio garattini integratori
SALUTE

Silvio Garattini e gli integratori che «non servono e sono troppo spinti dalla pubblicità. Ma la gente compra»

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Bassetti e il deepfake del finto servizio del Tg1: il video del vero omicidio proviene dall’Ucraina

Di David Puente
silvio garattini francesco lollobrigida vino cancro
SCIENZE E INNOVAZIONE

Silvio Garattini, il vino che causa il cancro e il ministro che nega l’evidenza

Di Alba Romano
Silvio Garattini
CULTURA & SPETTACOLO

La caduta di Silvio Garattini: «10 punti di sutura, ma i miei figli mi proibiscono di viaggiare»

Di Alba Romano
garattini farmaci vivere a lungo
SALUTE

Il farmacologo Garattini: «Se vuoi vivere più a lungo, stai lontano dai medicinali»

Di Alba Romano
Silvio Garattini
SALUTE

Silvio Garattini e il vino pericoloso come il fumo: «Ma ogni settimana c’è un festival. Le diete? Chetogenica e digiuno non servono»

Di Alba Romano
SALUTE

Silvio Garattini non prende antibiotici da 40 anni: «Ma non rinuncio al caffè. Con lo zucchero, perché fa bene»

Di Alessandro D’Amato
silvio garattini
ATTUALITÀ

Silvio Garattini compie 96 anni: «La mia ricetta? Salto il pranzo e cammino 5 km al giorno. In Italia? Troppi farmaci e poca prevenzione»

Di Alba Romano
silvio garattini sigarette alcool fumo
SALUTE

Silvio Garattini vuole raddoppiare il prezzo delle sigarette: «E basta festival del vino: è cancerogeno»

Di Alba Romano
SCIENZE E INNOVAZIONE

Silvio Garattini: «Per vivere a lungo bisogna evitare il mercato delle medicine»

Di Alba Romano
silvio garattini integratori
ATTUALITÀ

Elisir Gatattini, come vivere a lungo e bene con dieci precetti (e cento interviste)

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

Il prof Garattini e la sanità lombarda: «Basta lottizzazione, la politica deve starne fuori»

Di Redazione
silvio garattini sigarette alcool fumo
SCIENZE E INNOVAZIONE

Il segreto della longevità di Silvio Garattini: «Non prendo farmaci, salto il pranzo: bastano due biscotti»

Di Redazione