Sparatoria nel campus della Brown University di Providence, diversi i feriti. Trump: «Il sospetto è stato arrestato»

13 Dicembre 2025 - 23:29 Cecilia Dardana
L’allarme è stato diffuso direttamente dall’università, che conta circa 11mila studenti, attraverso il sistema interno di emergenza, invitando studenti e personale a mettersi al riparo

Nella Brown University, a Providence, nello stato americano del Rhode Island, una persona avrebbe aperto il fuoco all’interno dell’ateneo. L’allarme è stato diffuso direttamente dall’università, che conta circa 11mila studenti, attraverso il sistema interno di emergenza, invitando studenti e personale a mettersi al riparo. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente nella zona della facoltà di ingegneria, dove si sarebbe verificato l’episodio. «Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L’Fbi è sul posto. Il sospettato è stato arrestato. Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie!», lo scrive Donald Trump su Truth anche se finora la notizia dell’arresto era stata smentita.Secondo quanto comunicato dalle autorità, l’area è stata messa in sicurezza. Intanto l’università ha diramato un avviso ufficiale: «Chiudete a chiave le porte, silenziate i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo avviso».

Diversi i feriti

Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali su eventuali feriti o vittime. Tuttavia, alcune testimonianze circolate sui social network e riprese dai media locali riferiscono di più persone colpite. Informazioni che, al momento, non hanno trovato conferma da parte delle autorità. L’università ha invitato la comunità accademica a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e ha assicurato piena collaborazione con la polizia per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e accertare le responsabilità.

