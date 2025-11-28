Lakanwal ha ottenuto l’asilo ad aprile? Il rimpallo di responsabilità sulla sparatoria di Washington

L'afghano avrebbe presentato la domanda di asilo nel dicembre 2024, per poi ottenerla durante l'amministrazione Trump

Prima ancora che emergessero tutti i dettagli sulla sparatoria di Washington, la politica americana si è lanciata in un rimpallo di responsabilità su chi abbia permesso a Rahmanullah Lakanwal, l’afghano accusato di aver ucciso la soldatessa Sarah Beckstrom, di entrare e poi rimanere negli Stati Uniti. Per i funzionari dell’amministrazione Trump, la responsabilità ricadrebbe interamente su quella di Biden, accusata di aver fatto arrivare nel Paese migliaia di afghani con controlli sbrigativi e insufficienti. Tuttavia, secondo un’organizzazione che collabora con il governo per il reinsediamento degli evacuati, sarebbe stata proprio l’amministrazione Trump a concedere l’asilo a Lakanwal.

Secondo Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center, durante il caotico ritiro da Kabul del 2021 l’amministrazione democratica avrebbe utilizzato standard di controllo molto più bassi del normale, ammettendo oltre 85mila afghani senza i requisiti richiesti per i visti speciali. Dall’altra parte, come riportato dall’Associated Press citando il gruppo #AfghanEvac, Lakanwal avrebbe ottenuto l’asilo nell’aprile 2025, quando Trump era già tornato alla Casa Bianca. La stessa organizzazione ha confermato a Snopes di aver ricevuto l’informazione da funzionari governativi anonimi.

Trump, rispondendo a una domanda di una giornalista durante una conferenza stampa, non ha né negato né confermato la concessione dell’asilo sotto la sua amministrazione, limitandosi a dichiarare: «Una volta che queste persone arrivano qui, è molto difficile espellerle. Ma ora li espelleremo tutti». Secondo il New York Post, Lakanwal avrebbe presentato la domanda di asilo nel dicembre 2024, per poi ottenerla nell’aprile 2025. A sostegno dell’amministrazione trumpiana è intervenuto anche il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, sostenendo che l’asilo sarebbe stato concesso grazie all’accordo giudiziario Ahmed Settlement del 2023, firmato sotto l’amministrazione Biden, che ha imposto un esame accelerato delle richieste d’asilo, compresa quella di Lakanwal.