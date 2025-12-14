Schlein risponde a Meloni: «Uniti per battere la destra ossessionata dal potere. L’alternativa sta germogliando»

La segretaria dem interviene all'Assemblea nazionale del Pd: «Il tempo delle divisioni e dei litigi è finito»

«Davanti a questa destra ossessionata dal potere, che ha aumentato l’austerità e le disuguaglianze, l’unità ce la chiede la gente, non il medico». Mentre Giorgia Meloni fomentava la base di Fratelli d’Italia con il suo discorso finale ad Atreju, Elly Schlein è intervenuta per aprire i lavori dell’Assemblea nazionale del Partito democratico. Durante la kermesse di Roma, la segretaria dem ha risposto più o meno direttamente agli attacchi della premier rivolti contro di lei e le opposizioni, indicando come soluzione per mandare a casa il governo la stessa ricetta che va ripetendo da mesi: unità tra le forze di opposizione.

La costruzione dell’alternativa

«Confrontiamoci anche aspramente, ma perseguiamo l’obiettivo di costruire l’alternativa. È tempo che l’Italia ricominci a sognare e a sperare», ha detto Schlein agli iscritti del Pd. Questa alternativa, ha fatto notare la segretaria dem, «germoglia nei fatti», a partire dall’elaborazione «di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità». Nel centrodestra, «continuano a litigare tra di loro tra ricatti e veti incrociati». Mentre il Pd, ha assicurato Schlein, «è più unito e compatto che mai e di questo ringrazio tutti, anche il presidente Bonaccini, perché l’unità non si fa da soli. È finito il tempo delle divisioni e dei litigi».

«Salgono le spese militari, scendono quelle per la sanità»

Nel suo discorso all’assemblea del Pd, Schlein è andata all’attacco contro il governo: «Tolgono al pubblico e aprono autostrade al privato, non solo nella sanità, ma anche nelle università. Lo dico anche a chi si permette di dire ‘inutili’ agli studenti che protestano. Qui l’unica cosa inutile è la vostra arroganza al potere. Vergogna!», ha scandito Schlein dal podio. E mentre la spesa per la sanità scende in rapporto al Pil, ha fatto notare la segretaria dem, «salgono invece le spese militari».

Foto copertina: ANSA/Fabio Cimaglia | La Segretaria del Pd, Elly Schlein, all’Assemblea Nazionale del Partito Democratico