Taylor Swift regala un super bonus allo staff dell’Eras Tour: «Un modo per dire grazie». La troupe in lacrime: quanto ha dato a ciascuno

Dopo la tournée durata 21 mesi, che ha toccato 21 Paesi con 149 concerti e incassato circa 2 miliardi di dollari in biglietti venduti, la popstar ha deciso di ringraziare così tutto il suo team

Dopo aver riscritto i record della musica dal vivo (e non solo), Taylor Swift sceglie di condividere il successo con chi l’ha accompagnata in ogni tappa. Al termine dell’Eras Tour, la tournée durata 21 mesi che ha toccato 21 Paesi con 149 concerti e incassato circa 2 miliardi di dollari in biglietti venduti, la popstar ha distribuito oltre 197 milioni di dollari in bonus a tutto lo staff. Non è la prima volta che Taylor Swift dimostra attenzione verso chi lavora con lei dietro le quinte. Già nel 2023 aveva premiato gli autisti dei camion dell’Eras Tour con bonus superiori ai 100mila dollari ciascuno.

A chi è stato dato il bonus

Un gesto che ha colto di sorpresa la troupe e che, secondo quanto raccontato, ha provocato commozione e lacrime. I bonus sono stati destinati a chiunque abbia lavorato al tour: dagli autisti dei camion agli addetti al catering, dai parrucchieri e truccatori ai fisioterapisti, fino ai tecnici video, ai carpentieri, ai tecnici degli strumenti, al team scenico e a chi si è occupato del merchandising. Nessuno escluso.

Il bigliettino dato al suo team

Il momento della sorpresa è documentato anche in una docuserie dedicata alla cantante. In una scena si vede Swift riunire il suo team e consegnare a ciascuno un bigliettino. «Tutti avete lo stesso messaggio sulle vostre auto, quindi speravo che poteste aprirlo insieme», dice la popstar. Poi aggiunge: «Questa parte del tour è stata più dura di qualsiasi cosa io abbia mai fatto dal vivo. Voi l’avete affrontata con entusiasmo, curiosità e una resistenza incredibile. Il tour è andato così bene grazie al duro lavoro di tutti noi».

Quanto ha dato a ciascuno

A leggere ad alta voce il messaggio è uno dei ballerini, Cam: «Carissimo Cam, abbiamo girato il mondo proprio come avevamo deciso di fare. Abbiamo incantato il pubblico, ma abbiamo anche sentito la mancanza delle nostre famiglie». E ancora: «La mia gratitudine non viene tutta da una banca, ma ecco XXX dollari solo per dirti grazie. Con affetto, Taylor». L’importo esatto del bonus non viene svelato e resta censurato, ma secondo i calcoli di alcuni media americani si aggirerebbe intorno ai 50mila dollari a persona.