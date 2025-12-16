Sciopero voli il 17 dicembre: niente aerei dalle 13 alle 17. Quali sono le tratte interessate

L'agitazione, a livello nazionale, prevede alcuni disagi specialmente sui grandi scali. Ecco quali dipendenti delle varie compagnie si fermeranno

Per il 17 settembre si prospetta un mercoledì difficile, con lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, sottolineano che «un’assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche e collegamenti in streaming, ha confermato la validità delle richieste alla base dello sciopero». Potrebbero esser previste cancellazioni o ritardi a partire dalle 13 sia su voli domestici che internazionali. Qui la lista fornita dalla compagnia dei voli cancellati.

I sindacati che hanno indetto lo stop chiedono «il rinnovo del contratto nazionale con l’aumento dei salari e con una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo e il recupero del personale che ancora usufruisce dell’ammortizzatore sociale e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e infine il corretto pagamento del premio di risultato». «Auspichiamo – concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp – che l’azienda riveda le sue posizioni in quanto le lavoratrici e i lavoratori di Ita meritano risposte positive».

Si ferma anche il personale di cabina di Vueling

Previsto anche lo stop del personale di cabina di Vueling. A proclamarlo Filt Cgil e Anpac, «in considerazione del mancato rispetto di alcuni articoli del contratto aziendale e della mancanza di trasparenza da parte della compagnia nell’utilizzo sistematico di personale estero sul territorio italiano». «La vertenza, purtroppo – sottolineano i sindacati in una nota – si è poi gravemente ed ulteriormente estesa dopo che Vueling – compagnia aerea del gruppo IAG, multinazionale del trasporto aereo che continua a registrare utili – dopo oltre 10 anni di attività e risultati eccellenti, sia economici che strategici, ha deciso di cambiare rotta e abbandonare la capitale italiana chiudendo la propria base di Roma Fiumicino e, soprattutto, avviando la procedura per licenziare più di 80 assistenti di volo. La motivazione della chiusura non ha a nostro avviso un reale fondamento, considerati i voli pieni da e per Roma Fiumicino, alcuni dei quali continuano ad essere venduti anche per i periodi successivi alla chiusura della base e al licenziamento dei lavoratori».

Fermi domani anche anche il Centro di Controllo d’Area (ACC) di Roma di Enav nella fascia 13-17 e i dipendenti delle aziende di handling associate ad Assohandlers come annunciato da FLAI Trasporti e Servizi.