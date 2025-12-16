Sciopero voli il 17 dicembre: niente aerei dalle 13 alle 17. Quali sono le tratte interessate
Per il 17 settembre si prospetta un mercoledì difficile, con lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, sottolineano che «un’assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche e collegamenti in streaming, ha confermato la validità delle richieste alla base dello sciopero». Potrebbero esser previste cancellazioni o ritardi a partire dalle 13 sia su voli domestici che internazionali. Qui la lista fornita dalla compagnia dei voli cancellati.
I sindacati che hanno indetto lo stop chiedono «il rinnovo del contratto nazionale con l’aumento dei salari e con una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo e il recupero del personale che ancora usufruisce dell’ammortizzatore sociale e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e infine il corretto pagamento del premio di risultato». «Auspichiamo – concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp – che l’azienda riveda le sue posizioni in quanto le lavoratrici e i lavoratori di Ita meritano risposte positive».
Si ferma anche il personale di cabina di Vueling
Previsto anche lo stop del personale di cabina di Vueling. A proclamarlo Filt Cgil e Anpac, «in considerazione del mancato rispetto di alcuni articoli del contratto aziendale e della mancanza di trasparenza da parte della compagnia nell’utilizzo sistematico di personale estero sul territorio italiano». «La vertenza, purtroppo – sottolineano i sindacati in una nota – si è poi gravemente ed ulteriormente estesa dopo che Vueling – compagnia aerea del gruppo IAG, multinazionale del trasporto aereo che continua a registrare utili – dopo oltre 10 anni di attività e risultati eccellenti, sia economici che strategici, ha deciso di cambiare rotta e abbandonare la capitale italiana chiudendo la propria base di Roma Fiumicino e, soprattutto, avviando la procedura per licenziare più di 80 assistenti di volo. La motivazione della chiusura non ha a nostro avviso un reale fondamento, considerati i voli pieni da e per Roma Fiumicino, alcuni dei quali continuano ad essere venduti anche per i periodi successivi alla chiusura della base e al licenziamento dei lavoratori».
Fermi domani anche anche il Centro di Controllo d’Area (ACC) di Roma di Enav nella fascia 13-17 e i dipendenti delle aziende di handling associate ad Assohandlers come annunciato da FLAI Trasporti e Servizi.