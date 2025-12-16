Tmz: «Nick Reiner in stato di shock. La sua doccia era piena di sangue»

Il figlio è accusato dell'omicidio del padre Rob e della moglie Michel Singer. La testimonianza del personale dell'hotel dove ha alloggiato

Nick Reiner era in stato di shock mentre si registrava in un motel alle 4 di domenica mattina. Secondo la polizia aveva appena ucciso il padre Rob Reiner e la moglie Michele Singer. Il personale di servizio ha detto di aver trovato una doccia piena di sangue e una scia che partiva dal suo letto, oltre a una finestra coperta da lenzuola. Tmz scrive che prima del check-in al The Pierside Santa Monica con la sua carta di credito aveva avuto una discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O’Brien. A riferire dello stato di shock di Nick Reiner sono stati alcuni testimoni oculari.

L’arresto

Il Daily Mail pubblica invece le immagini che mostrano l’arresto di Nick, costretto a terra e ammanettato in una stazione della metropolitana di Los Angeles a Exposition Park, a 24 km dalla villa dei suoi genitori a Brentwood dopo la sua incriminazione per l’omicidio dei genitori. Nick, noto per i suoi trascorsi di tossicodipendenza e per i suoi problemi di salute mentale, ora deve affrontare accuse federali di omicidio ed è detenuto senza cauzione, dopo che quest’ultima gli è stata revocata.