Los Angeles, il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa: «È stato il figlio»

I due sarebbero stati accoltellati. Secondo alcune fonti uno stretto familiare è sotto interrogatorio

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Secondo quanto riferisce Tmz, l’allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale. La loro residenza si trova nel quartiere di Brentwood. «I cadaveri di un uomo e una donna sono stati scoperti all’interno dell’abitazione di Reiner e della moglie», ha fatto sapere la polizia di Los Angeles che sta indagando per ricostruire cosa sia accaduto.

L’accusa al figlio

Sarebbe stato il figlio Nick Reiner, 32 anni, a uccidere il regista e la moglie. Lo riportano i media. L’uomo è sotto interrogatorio ma non è stato ancora arrestato. Altre fonti confermano che uno stretto familiare è sotto interrogatorio. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, dopo una chiamata arrivata verso le 15.30, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione.

Chi era Rob Reiner

Reiner ha diretto «La storia fantastica», «Harry ti presento Sally…», «Stand By Me – Ricordo di un’estate», «This is Spinal Tap», «Codice d’onore». È stato anche uno dei fondatori della società di produzione Castle Rock con cui ha prodotto «Scappo dalla città», «Le ali della libertà», «Michael Clayton». Reiner e Singer avevano tre figli. Il regista è stato un oppositore di Donald Trump.

Michele Singer

Sua moglie, Michele, 68 anni, è stata un tempo una fotografa che ha scattato la foto di Donald Trump che appare sulla copertina del suo libro “Trump: The Art of the Deal”. Oltre alla sua carriera a Hollywood, Rob Reiner, originario di New York City e figlio del defunto scrittore e attore comico Carl Reiner, è apparso in pubblicità che prendevano di mira George W. Bush alle elezioni presidenziali del 2004 e ha sostenuto l’allora candidato democratico John Kerry. Ha anche mostrato sostegno ai candidati democratici alla presidenza Al Gore e Hillary Clinton. Reiner è stato sposato in precedenza con Penny Marshall, che ha interpretato Laverne in “Laverne & Shirley” ed è stata anche produttrice e regista. In seguito ha sposato l’attrice Michele Singer, dalla quale ha avuto tre figli.