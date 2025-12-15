Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ESTERIAccoltellamentiCinemaDrogaLos AngelesOmicidiUSA

La dipendenza, lo scontro con i genitori e il film ispirato a lui: «Rischiavo di morire». Chi è Nick Reiner, figlio del regista assassinato a Los Angeles

15 Dicembre 2025 - 13:05 Ugo Milano
embed
rob reiner nick figlio dipendenza
rob reiner nick figlio dipendenza
Il 32enne, tra i primi interrogati, non sarebbe sospettato nonostante le primissime indiscrezioni. Per larghe parti della sua vita avrebbe vissuto senza fissa dimora pur di on sottoporsi a programmi di recupero

I sospetti su Nick Reiner, inizialmente additato dai media americani come l’assassino dei genitori Rob Reiner e Michele Singer, per il momento sono stati messi a tacere. Eppure il 32enne, tra i primi a essere interrogato dopo il ritrovamento del cadavere del regista di «Harry ti presento Sally» e della consorte, è stato puntato probabilmente perché ha l’identikit perfetto per giustificare un delitto familiare. Un passato difficile, tra solitudine, dipendenze e povertà, che ha portato il padre a dedicare un film basato proprio sulla sua vita.

La tossicodipendenza e la vita per strada: «Tiri i dadi e speri di non morire»

Secondo figlio del celebre regista e della fotografa, dall’età di 15 anni ha lottato contro la tossicodipendenza. Come ha raccontato lui stesso in un’intervista a People del 2016, più volte è entrato e uscito da centri di riabilitazione. La dipendenza dalle sostanze però non sembrava migliorare, tutt’altro, e lo ha spinto sempre più lontano dai genitori e da casa. Proprio per questo è finito a vivere senza una fissa dimora per lunghi periodi girovagando per diversi Stati americani, tra cui Maine, New Jersey e Texas. «È stata un’esperienza tutt’altro che piacevole. Quando ero là fuori avrei potuto morire. È tutta fortuna, tiri i dadi e speri di farcela. Dormivo per strada perché non volevo tornare nei programmi riabilitativi che i miei genitori volevano che io facessi». Insomma, se voleva fare a modo suo poteva solo vivere per strada. 

Il film ispirato alla vita del figlio

Ad ascoltare il 32enne, il legame tra Nick e Rob Reiner è sempre stato molto flebile. Quando il figlio era bambino, i due non condividevano molti interessi: ad esempio il regista amava il baseball, Nick il basket. Dopo le difficoltà vissute dal figlio, però, il regista aveva deciso di dedicargli e dirigere il film Being Charlie, la storia di un adolescente tossicodipendente che viene obbligato dai genitori a seguire programmi di recupero. «Mi ha colpito profondamente», aveva confessato Nick parlando del film. «Mi ha fatto capire quanto fosse esperto e mi ha fatto sentire più vicino a lui». 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Pesta a sangue la figliastra di 4 anni e la uccide, donna impiccata in Iran: la madre naturale non le ha concesso il perdono

2.

Per Netanyahu è ebreo ma i media lo identificano come musulmano: chi è Ahmed al Ahmed, l’«eroe di Sydney»

3.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

4.

Strage a Bondi Beach, così un uomo in maglia bianca ha disarmato uno dei killer – Il video

5.

Sydney, spari alla festa di Hanukkah a Bondi Beach: 15 vittime, tra cui un bimbo. La polizia: «Gli assalitori sono padre e figlio» – I video

leggi anche
rob reiner regista moglie morti accoltellati villa los angeles
ESTERI

Uccisi in casa a coltellate il regista Rob Reiner e la moglie, il giallo a Los Angeles. Dubbi sul figlio: «Nessun sospettato»

Di Ugo Milano e Alessandro D’Amato
chiara poggi bagno capelli garlasco
ATTUALITÀ

Garlasco, la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi: cosa dicono sul delitto

Di Ugo Milano
Testimone itsaliana Bondi Beach
ESTERI

Strage a Bondi, la studentessa italiana e la fuga con l’amica: «Correvano tutti dopo gli spari: così ci siamo salvate» – Il video

Di Giulia Norvegno
Killer Bondi Beach colpiti polizia
ESTERI

Così i due killer vengono colpiti dalla polizia a Bondi Beach, le immagini dal drone durante la sparatoria alla festa ebraica – Il video

Di Giovanni Ruggiero