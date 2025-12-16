L’annuncio di Trump: «Domani sera parlo alla nazione»

L'anticipazione su Truth: «Non vedo l'ora di vedervi. È stato un grande anno»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che domani sera terrà un discorso alla Nazione. «Miei concittadini americani – ha scritto sul suo social Truth – domani sera terrò un discorso, in diretta dalla Casa Bianca, alle 21 ora americana (le 3 di notte in Italia del giorno dopo). Non vedo l’ora di vedervi. È stato un grande anno per il nostro Paese e il meglio deve ancora arrivare».

Di cosa parlerà Trump

Quello che farà il presidente Usa sembra più un saluto di fine anno ai suoi concittadini, con un occhio ai bilanci ottenuti finora. Trump, con ogni probabilità, parlerà dei successi ottenuti quest’anno e potrebbe illustrare le politiche per il 2026. A sostenenrlo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in un’intervista a Fox.