Migranti, Meloni: Il modello Albania funzionerà, piaccia o no alla sinistra – Il video

17 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il modello Albania, a cui molti altri Paesi europei guardano con grande interesse, funzionerà e ci aiuterà a ridurre ulteriormente i flussi irregolari ed esercitare la deterrenza necessaria al contrasto del traffico di esseri umani. Piaccia o no alla sinistra, di ogni ordine e grado". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

