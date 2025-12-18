Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
SPORTCarlos AlcarazIbizaSpagnaTennis

Gli allenamenti, le vacanze a Ibiza: ecco perché Carlos Alcaraz ha rotto con lo storico coach Ferrero

18 Dicembre 2025 - 22:24 Ugo Milano
embed
carlos alcaraz
carlos alcaraz
La separazione dopo ben 7 anni insieme non è stata consensuale, come evidente dalle parole dell'ormai ex allenatore del campione spagnolo

Carlos Alcaraz ha deciso di interrompere il rapporto con il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, dopo ben sette anni di collaborazione, per poter avere maggiore autonomia nella gestione della propria carriera. Ieri il campione spagnolo ha annunciato ufficialmente la separazione. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, alla base della decisione ci sarebbe soprattutto il bisogno di libertà che Alcaraz avrebbe richiesto e che Ferrero non avrebbe concesso. Un ulteriore elemento di tensione riguarda la gestione delle vacanze a Ibiza, che secondo l’atleta erano troppo vincolate perché contingentate. Questi contrasti, già raccontati nella docu-serie Netflix dedicata al tennista, sembrano aver avuto un ruolo decisivo nella scelta di chiudere il rapporto professionale.

L’annuncio della rottura

«Juanki ed io abbiamo deciso di concludere la nostra storia. Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà». Con queste parole Alcaraz ha annunciato la decisione. Mentre Ferrero ha lasciato intendere che, fosse stato per lui, avrebbe continuato: «Siamo stati una squadra incredibile, sono sicuro che continuerete a raggiungere grandi successi. Avrei voluto continuare».

Aperta la ricerca per un nuovo super coach

La decisione sarebbe quindi una naturale evoluzione per un giovane campione che vuole plasmare in prima persona il proprio percorso verso nuovi successi. Il distacco arriva proprio all’inizio della nuova stagione, prima dell’Australian Open, probabilmente per evitare che tensioni e incomprensioni possano compromettere il rendimento. Alcaraz continuerà ad allenarsi con Samuel Lopez, presente nei momenti chiave delle sue vittorie passate, e con il fratello Alvaro come sparring partner, mentre la ricerca di un nuovo super coach resta aperta. Tra i nomi più papabili ci sono Rafa Nadal, David Ferrer e Carlos Moya.

Articoli di SPORT più letti
1.

Landini vuol mettere le mani in tasca a Sinner, l’attacco sulla casa a Montecarlo: «Deve pagare anche lui, tanto rientra con qualche torneo»

2.

La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: «Tra loro c’è una terza persona che lavora nel Como»

3.

Alcaraz a sorpresa licenzia l’allenatore, addio a Juan Carlos Ferrero del numero 1 al mondo. La reazione del coach dopo 7 anni insieme

4.

Donnarumma miglior portiere del 2025, la scelta della Fifa dopo i trionfi (e la rottura) col Psg: «Lui come Buffon» – Il video

5.

Francesco Totti condannato per gli stipendi alla segretaria, la causa persa sulla scuola calcio: l’attacco finale per farsi pagare

leggi anche
parole-2025-treccani
ATTUALITÀ

Da «occhi spaccanti» a «pro-Pal», fino a «ingiocabile» come Sinner: ecco le parole che raccontano il 2025 per Treccani

Di Alba Romano
carlos alcaraz e juan carlos ferrero
SPORT

Alcaraz a sorpresa licenzia l’allenatore, addio a Juan Carlos Ferrero del numero 1 al mondo. La reazione del coach dopo 7 anni insieme

Di Ugo Milano
maurizio landini jannik sinner
SPORT

Landini vuol mettere le mani in tasca a Sinner, l’attacco sulla casa a Montecarlo: «Deve pagare anche lui, tanto rientra con qualche torneo»

Di Cecilia Dardana
fabio fognini ansia attacchi di panico
SPORT

Fabio Fognini rivela di soffrire di ansia: «Al primo attacco di panico mi sono sentito morire. Ecco come ne sono uscito»

Di Alba Romano
Quentin Folliot
SPORT

Squalificato per 20 anni per le partite truccate, si allarga lo scandalo scommese nel tennis: il caso del francese Folliot e la rete criminale di giocatori

Di Giovanni Ruggiero
Australian Open 2025
SPORT

Australian Open 2026, conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno. Date, programma e protagonisti: tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne

Di Cecilia Dardana
nicola pientrangeli camera ardente
SPORT

La Coppa Davis accanto al feretro, Nicola Pietrangeli e l’omaggio del Foro Italico. Il figlio su Sinner: «Il messaggio? Non ho visto»

Di Alba Romano