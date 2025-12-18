Gli allenamenti, le vacanze a Ibiza: ecco perché Carlos Alcaraz ha rotto con lo storico coach Ferrero

La separazione dopo ben 7 anni insieme non è stata consensuale, come evidente dalle parole dell'ormai ex allenatore del campione spagnolo

Carlos Alcaraz ha deciso di interrompere il rapporto con il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, dopo ben sette anni di collaborazione, per poter avere maggiore autonomia nella gestione della propria carriera. Ieri il campione spagnolo ha annunciato ufficialmente la separazione. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, alla base della decisione ci sarebbe soprattutto il bisogno di libertà che Alcaraz avrebbe richiesto e che Ferrero non avrebbe concesso. Un ulteriore elemento di tensione riguarda la gestione delle vacanze a Ibiza, che secondo l’atleta erano troppo vincolate perché contingentate. Questi contrasti, già raccontati nella docu-serie Netflix dedicata al tennista, sembrano aver avuto un ruolo decisivo nella scelta di chiudere il rapporto professionale.

L’annuncio della rottura

«Juanki ed io abbiamo deciso di concludere la nostra storia. Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà». Con queste parole Alcaraz ha annunciato la decisione. Mentre Ferrero ha lasciato intendere che, fosse stato per lui, avrebbe continuato: «Siamo stati una squadra incredibile, sono sicuro che continuerete a raggiungere grandi successi. Avrei voluto continuare».

Aperta la ricerca per un nuovo super coach

La decisione sarebbe quindi una naturale evoluzione per un giovane campione che vuole plasmare in prima persona il proprio percorso verso nuovi successi. Il distacco arriva proprio all’inizio della nuova stagione, prima dell’Australian Open, probabilmente per evitare che tensioni e incomprensioni possano compromettere il rendimento. Alcaraz continuerà ad allenarsi con Samuel Lopez, presente nei momenti chiave delle sue vittorie passate, e con il fratello Alvaro come sparring partner, mentre la ricerca di un nuovo super coach resta aperta. Tra i nomi più papabili ci sono Rafa Nadal, David Ferrer e Carlos Moya.