Cicalone ancora in Parlamento, stavolta con i grillini: «Basta pensare che la sicurezza sia troppo di destra. Ogni fazione politica deve battere su questo tema» – L’intervista video

18 Dicembre 2025 - 16:25 Sofia Spagnoli
L'ex pugile e blogger era alla Camera per sostenere la legge "anti borseggiatori" proposta dal Movimento cinque stelle

Piace a tutti, tranne ai borseggiatori. Lo fermano per strada, davanti alla Camera dei deputati: «Grazie per il lavoro che fai» gli dice una signora stringendogli la mano. Simone Ruzzi, in arte Cicalone, il «documentarista urbano» ed ex pugile, diventato noto per i video in cui riprende i borseggiatori nelle metropolitane di diverse città italiane.

Oggi era alla Camera dei deputati, per la seconda volta nel giro di poche settimane, come ospite alla presentazione della proposta di legge volta a contrastare il fenomeno dei borseggiatori, a firma della pentastellata Marianna Ricciardi. «Si continua a pensare che il tema della sicurezza sia divisivo, come se chi si occupa di sicurezza fosse troppo di destra. È un errore gravissimo. Ogni fazione politica deve battere su questo tema», racconta parlando con Open.

